Alberto Cormillot cumplió 88 años y su esposa lo sorprendió con un mensaje especial: “Me emociona profundamente”

Alberto Cormillot inauguró la temporada de Virgo. El reconocido médico nutricionista cumplió este lunes 31 de agosto 88 años y celebró una fecha tan especial rodeado de su familia, junto a su esposa, Estefanía Pasquini, y su pequeño hijo Emilio, de 4 años. A través de las redes sociales, la nutricionista le dedicó una sentida carta abierta a su marido, con palabras de amor y admiración que emocionaron a sus seguidores.

El emotivo mensaje de Estefanía Pasquini a Alberto Cormillot por su cumpleaños

Mediante su cuenta personal de Instagram, Estefanía Pasquini compartió una tierna postal familiar junto a su marido, el doctor Alberto Cormillot, y su pequeño hijo Emilio. La imagen fue tomada durante un almuerzo en un restaurante, donde los tres disfrutaron de una celebración íntima. La nutricionista eligió ese momento para acompañar una extensa y sentida carta abierta que publicó en su perfil, en la que expresó todo el amor, la admiración y el profundo cariño que siente por su marido.

Alberto Cormillot junto a su esposa e hijo Emilio en su cumpleaños | Instagram

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida, a mi compañero, al papá de nuestro hijo y a una de las personas más buenas y nobles que tuve la suerte de encontrar en este mundo”, comenzó diciendo la médica en su publicación. Acto seguido, señaló: “A veces siento que no existen palabras suficientes para decirte todo lo que significás para mí. Llegaste a mi vida para llenarla de amor, de calma, de compañía, de sanación y de una forma de querer tan linda que me hace agradecer todos los días haberte encontrado”, continuó, mientras que destacó la manera en la que su marido la acompaña y el lugar que ocupa dentro de su familia.

En otro tramo de la carta, Estefanía hizo especial hincapié en el vínculo que Alberto construyó con Emilio y en su rol como padre. “Tenés un corazón enorme. Sos de esas personas que hacen bien, que cuidan, que están, que dan sin esperar nada a cambio. Y verte ser el papá que sos me emociona profundamente. Verte amar, cuidar, acompañar y disfrutar a nuestro hijo hace que te admire y te ame todavía más”, escribió.

Asimismo, también le agradeció por la familia que construyeron juntos y por el compañero que encontró en él. “Gracias por la familia que construimos, por caminar la vida conmigo, por sostenerme, por hacerme sentir querida y por ser hogar. No podría haber elegido una persona mejor para compartir lo más importante y más hermoso de mi vida”, expresó.

Alberto Cormillot junto a Estefanía Pasquini | Instagram

La historia de amor de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

La historia de amor entre Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini comenzó en el ámbito laboral. Ambos se conocieron cuando ella todavía cursaba sus estudios universitarios y el especialista ocupaba el cargo de director de la carrera de Nutrición. Años más tarde, Estefanía comenzó a trabajar en la Clínica Cormillot y el vínculo entre ambos fue creciendo hasta transformarse en una relación amorosa. A pesar de los 48 años de diferencia de edad, el romance se consolidó y en 2019 decidieron dar un importante paso en su historia.

La pareja se casó el 8 de diciembre de 2019 en una ceremonia íntima realizada en Villa Devoto. Por entonces, llevaban alrededor de un año y medio de noviazgo y decidieron formalizar su relación rodeados de familiares y amigos. En septiembre de 2021, la familia se agrandó con la llegada de Emilio, el primer hijo de la pareja. El nacimiento del pequeño significó un nuevo capítulo para el matrimonio de médicos, quienes desde entonces comparten distintos momentos de su vida en familia en las redes.

Para cerrar su dedicatoria por los 88 años de su marido, Estefanía le hizo un deseo especial para esta nueva vuelta al sol. “Deseo de todo corazón que este nuevo año te devuelva, multiplicado, cada poquito de amor que vos das. Que te encuentre feliz, rodeado de nosotros, cumpliendo sueños y sintiéndote tan amado como realmente sos”, manifestó.

“Porque si alguien merece que le pasen cosas hermosas, sos vos. Te amo profundamente. Te elijo, te admiro y agradezco infinitamente compartir esta vida con vos. Feliz cumpleaños, mi amor. Ojalá siempre pueda hacerte tan feliz como vos nos hacés a nosotros”, concluyó.

El festejo de cumpleaños de Alberto Cormillot | Instagram

Siempre que puede, Estefanía Pasquini recurre a la famosa red social de la camarita y le dedica sentidas declaraciones de amor a Alberto Cormillot, su esposo, con quien lleva casi siete años de matrimonio. En esta ocasión, por sus 88 años, volvió a abrir su corazón y le expresó todo el amor, la admiración y el agradecimiento que siente por el hombre que eligió para compartir su vida y formar una familia.