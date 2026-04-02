Estefanía Pasquini habló de la familia que formó con Alberto Cormillot: “A veces la vida duele, cansa, aprieta”

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot viven su historia de amor haciendo oídos sordos a las opiniones ajenas, las cuales tienen que ver con la diferencia de edad que existe entre ellos. Los nutricionistas son padres de Emilio y mediante sus redes sociales se encargan de compartir la hermosa familia que formaron. En esta oportunidad, la médica le dedicó a su esposo y a su hijo unas sentidas palabras que conmovieron a sus seguidores.

El emotivo mensaje de Estefanía Pasquini sobre su vida familiar con Alberto Cormillot

En medio de su presente profesional como nutricionista y panelista de Cuestión de Peso, Estefanía Pasquini volvió a mostrar su costado más íntimo al compartir una emotiva reflexión sobre la familia que formó junto a Alberto Cormillot, con quien tuvo a su hijo Emilio, quien tiene 4 años actualmente.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 200 mil seguidores, la especialista publicó tres imágenes que retratan distintos momentos de su vida cotidiana, acompañadas por un texto profundo y sensible que rápidamente generó repercusión en las redes sociales. “Mi familia. Ese lugar donde uno vuelve cuando el mundo pesa demasiado. Donde no hace falta explicar el cansancio, porque alguien lo entiende en silencio", comenzó.

La tierna postal que subió Estefanía Pasquini

Luego, Estefanía Pasquini describió a su familia como "ese abrazo que llega cuando ya no quedan fuerzas" y sumó: "Es la mirada de tu hijo que te recuerda quién sos y por qué seguís adelante. Y tu compañero, la persona que elegiste para caminar la vida, sosteniéndote incluso en los días en que te sentís frágil".

La tierna postal que subió Estefanía Pasquini

Las tiernas fotos de Estefanía Pasquini con Alberto Cormillot y su hijo Emilio

El posteo de Estefanía Pasquini siguió hablando sobre el verdadero significado de "familia". En este sentido, expresó que "es refugio. Es raíz. Es el lugar donde el amor no se discute, simplemente está". Sin embargo, Estefanía Pasquini remarcó: "A veces la vida duele, cansa, aprieta". Aún así aseguró que su cotidianeidad con Alberto Cormillot y su pequeño Emilio es lo más importante. "Pero entonces escuchás una risa en la casa, sentís una mano chiquita que te busca, o la presencia silenciosa de quien comparte tu camino… y entendés algo profundo: que no estás solo", escribió a corazón abierto.

La tierna postal que subió Estefanía Pasquini

Por último, Estefanía Pasquini remarcó: "Y que todo, absolutamente todo, vale la pena cuando hay un hogar que te espera, y un hijo y esposo que te abrazan como si fueras su mundo”. Su conmovedora publicación hizo un breve recorrido por tres dulces postales que muestran escenas simples junto a sus seres queridos pero cargadas de valor.

En la primera fotografía, Estefanía Pasquini aparece dentro de un vehículo junto a su esposo, Alberto Cormillot, su hijo Emilio y su mascota, en una imagen familiar que transmite calidez y complicidad. La segunda muestra a su perrita de espaldas durante un paseo al aire libre, lo que reafirma su conexión con lo simple. Por último, enterneció a sus seguidores con un tierno momento: su primogénito se encuentra durmiendo, mientras a su lado descansa su perrita que se llama Emilia y mira a la cámara.

De esta manera, Estefanía Pasquini habló de la familia que formó con Alberto Cormillot y aunque contó que “a veces la vida duele, cansa, aprieta”, su prioridad total es centrarse en los pequeños gestos cotidianos que le dicen que no está sola. Así, compartió una faceta íntima y honesta, donde el amor, el acompañamiento y la rutina se convierten en protagonistas absolutos.