Así está hoy Emilio, el hijo de Alberto Cormillot (88 años) y Estefanía Pasquini (39)

Emilio, el hijo menor de Alberto Cormillot y el único de Estefanía Pasquini, continúa creciendo en un entorno lleno de amor y dedicación familiar. A pesar de su corta edad, ha logrado captar la atención de quienes lo rodean por su alegría y espontaneidad y por las rutinas que realiza junto a su padre.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini compartieron imágenes de la intimidad familiar junto a su hijo Emilio

Alberto Cormillot volvió a celebrar un cumpleaños número 88 rodeado de su familia. El reconocido médico y especialista en nutrición, que construyó una extensa trayectoria en la televisión argentina, recibió numerosas muestras de cariño por parte de sus seres queridos, entre ellas la publicación que realizó su esposa, Estefanía Pasquini, en las redes sociales, donde reveló la intimidad familiar junto a su hijo Emilio.

Alberto Cormillot junto a su esposa Estefanía Pasquini y su hijo Emilio en un restaurante//Instagram

A través de varias fotografías, Pasquini mostró parte del festejo familiar en un restaurante. En las imágenes aparece junto a Cormillot y Emilio, el hijo de ambos, quien se llevó todas las miradas con su sonrisa. “Muy feliz cumple. Te amamos”, escribió la nutricionista para acompañar las postales dedicadas al médico.

Posteo de Emilia Pasquini por el cumpleaños de Alberto Cormillot//Instagram

Emilio nació el 17 de septiembre de 2021 y su llegada sorprendió al público debido a la edad de Cormillot. Sin embargo, el especialista aseguró desde el comienzo que se trataba de un hijo buscado y que tanto él como Pasquini recibieron la noticia con enorme felicidad. La pareja se conoció en el ámbito laboral y contrajo matrimonio en 2019.

Las rutinas de Emilio junto a Alberto Cormillot

Emilio es el tercer hijo de Alberto Cormillot y el único que tuvo junto a Estefanía Pasquini. Desde su nacimiento, el médico se mostró muy involucrado en su crianza y suele compartir distintas actividades cotidianas con él. Entre esos momentos, contó que frecuentemente lo retira del colegio y ambos regresan caminando mientras conversan.

Alberto Cormillot junto a su esposa Estefanía Pasquini y su hijo Emilio en una salida familiar//Instagram

La relación entre padre e hijo también quedó expuesta en distintas apariciones públicas. Uno de los momentos más emotivos, fue cuando el doctor llevó al niño a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde disfrutaron juntos de una jornada especial. Además, según contó el doctor en una entrevista para la revista Hola, el pequeño suele acompañarlo a sus clases de tango, una actividad que forma parte de la rutina familiar.

Por otro lado, uno de los aspectos que más llamó la atención por Cormillot y Pasquini fue la decisión de que su hijo comenzara a estudiar chino desde muy pequeño, cuando apenas tenía nueve meses. Según explicó Cormillot, la elección responde a una mirada sobre el futuro y a la importancia que, considera, tendrá ese idioma en los próximos años. Para el profesional, el chino podría adquirir una relevancia incluso mayor que el inglés.

Emilio a la salida del colegio junto a sus padres Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini//Instagram

A sus cuatro años, Emilio crece acompañado por sus padres y rodeado del afecto de sus hermanos. Alberto Cormillot, por su parte, atraviesa esta etapa de su vida con entusiasmo y se muestra activo tanto en su profesión como en su rol familiar. Las imágenes compartidas por Pasquini reflejaron una escena íntima y alegre, en la que el pequeño volvió a ocupar un lugar central.