De Nicole Neumann a Eva Bargiela: todas las parejas que tuvo Facundo Moyano

Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena luego del episodio ocurrido en la madrugada de este martes 4 de agosto con su actual pareja, Candela Arizaga. A lo largo de los años, el exdiputado mantuvo romances con figuras muy conocidas del espectáculo y la moda, entre ellas Nicole Neumann y Eva Bargiela.

Los romances mediáticos de Facundo Moyano

Facundo Moyano pasó a estar en todos los medios y portales en cuestión de minutos tras salir a la luz el confuso episodio protagonizado junto a su novia, Candela Arizaga, durante la madrugada de este martes 4 de agosto. La Justicia investiga las circunstancias del hecho, luego de que la joven fuera asistida por personal del SAME y la Policía de la Ciudad, mientras que el sindicalista fue demorado en el marco de la causa.

Más allá de la actualidad judicial, el hijo del dirigente sindical Hugo Moyano siempre mantuvo un perfil alto debido a su vida sentimental, la cual despertó interés mediático por sus relaciones amorosas con modelos, conductoras y empresarias. Uno de sus romances más recordados fue con Nicole Neumann, con quien comenzó a salir en 2017, pocos meses después de la separación de ella de Fabián Cubero.

Nicole Neumann y Facundo Moyano

La pareja se mostró públicamente en numerosos eventos y durante casi dos años protagonizó una de las relaciones más comentadas del ambiente artístico. Sin embargo, en 2019 confirmaron su separación y explicaron que el desgaste provocado por sus agendas laborales, las diferencias en sus proyectos personales y la exposición mediática terminaron influyendo en la ruptura, que se produjo en buenos términos.

Mucho antes de este romance, Facundo Moyano fue vinculado sentimentalmente con Susana Giménez. Si bien nunca formalizaron una relación de pareja, durante 2014 compartieron numerosas salidas y fueron fotografiados juntos en distintas oportunidades, lo que generó una enorme repercusión debido a la diferencia de edad entre ambos. Con el tiempo, tanto la conductora como el exdiputado minimizaron aquellas versiones y aseguraron que mantenían un vínculo de amistad y admiración mutua.

Susana Giménez y Facundo Moyano

En 2019, tras su ruptura con Nicole Neumann, Facundo Moyano comenzó su vínculo con la modelo Eva Bargiela, con quien dio un paso más al contraer matrimonio por civil en octubre de 2021. Durante mucho tiempo se mostraron como una pareja consolidada y compartieron distintos proyectos. No obstante, en 2023 la relación llegó a su fin en medio de una mediática separación que tomó estado público cuando él reveló durante una emisión televisiva que se habían separado.

Facundo Moyano y Eva Bargiela

Tras su divorcio de Eva Bargiela, Facundo Moyano volvió a apostar al amor junto a Natalia Cometto. El vínculo comenzó algunos meses antes de junio de 2025 y, aunque eligieron mantener un perfil bajo, fueron vistos juntos en distintos eventos, lugares públicos y viajes por Europa.

Facundo Moyano y Natalia Cometto

Candela Arizaga, la novia actual de Facundo Moyano que se volvió noticia por un fuerte episodio en la vía pública

La relación más reciente de Facundo Moyano es con la modelo e influencer Candela Arizaga, de 23 años, quien anteriormente también fue conocida por su breve romance con L-Gante. La joven acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales, donde comparte producciones de moda, viajes y contenido lifestyle pero hasta el momento no se había mostrado con él públicamente.

Candela Arizaga y Facundo Moyano

Su nombre se volvió noticia cuando salió a la luz que protagonizó un fuerte episodio en la vía pública. Según la información trascendida, Candela Arizaga fue asistida por efectivos policiales y personal médico tras ser encontrada deambulando desorientada y semidesnuda por las calles de la zona de Belgrano. En ese contexto habría denunciado una presunta agresión por parte de su pareja Facundo Moyano, mientras la Justicia investiga lo ocurrido y aguarda los resultados de las pericias para esclarecer los hechos.

En este sentido, Facundo Moyano se encuentra detenido mientras que ella está internada por supuesta ingesta de estupefacientes. De esta manera, las parejas que tuvo Facundo Moyano y se dieron a conocer fueron: Nicole Neumann, Eva Bargiela, Natalia Cometto y Candela Arizaga. Asimismo, se lo involucró sentimentalmente con Susana Giménez pero tanto él como la diva se encargaron de contar que existió simplemente una amistad.