En las últimas horas, Facundo Moyano ganó notoriedad mediática, tras haber sido detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad contra su pareja actual, la modelo e influencer de 23 años Candela Arizaga. El exdiputado y sindicalista, en principio, quedaría alojado en la comisaría 13 A, a la espera de las diligencias que disponga la Fiscalía. Los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales recordaron los inicios de la pareja, en febrero de este 2026, cuando ambos confirmaron la relación con una lujosa salida por Puerto Madero, donde les tomaron su primera foto juntos.

Facundo Moyano, Candela Arizaga

La foto en Puerto Madero con la que Facundo Moyano y Candela Arizaga habían confirmado su relación

En febrero del 2026, la vida romántica de Facundo Moyano fue centro de atención de los medios de comunicación y las redes sociales. Tras haberse mostrado enamorado con una joven, en diciembre del 2025, Marcia Frisciotti , más conocida como Pochi de Gossipeame, reveló en Puro Show (eltrece) que el nuevo amor del sindicalista era una de las modelos e influencers que más había llamado la atención en los últimos años. De esta manera, mostró la foto de Moyano y Candela Arizaga, en Puedo Madero, confirmando así la relación entre ambos.

En la postal, se los veía sentados uno al lado del otro, y la panelista rápidamente descubrió de quién se trataba. Arizaga es una modelo e influencer de 23 años, conocida en los medios por su presencia en redes sociales, su pasado como promotora del Turismo Carretera y sus relaciones sentimentales con figuras públicas, como el cantante L-Gante. De esta manera, contó los detalles de cómo fue esa cita, y abrió un romance que protagonizaría, en agosto del 2026, un escándalo mediático y judicial.

La foto en Puerto Madero con la que Facundo Moyano y Candela Arizaga habían confirmado su relación

“Se lo vio cenando, muy acaramelado y a los besos, con Candela, la ex de L-Gante. En la foto está cenando con ella en Marcello. Cuando se tuvieron que ir, sale primero él. Ella espera un rato y sale después. Se cuidaron”, contó en el programa. La noticia no tardó en hacerse viral y, si bien en los siguientes meses ellos mantuvieron el silencio mediático, se había confirmado que el romance entre ambos era latente. Sin embargo, el 4 de agosto del 2026, un video de Candela deambulando semidesnuda por Avenida Libertador, y corriendo de Moyano, generó todo un escándalo y una investigación policial, que terminó con la detención del sindicalista por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

El caso de Facundo Moyano y la denuncia por privación de la libertad

En la madrugada del 4 de agosto del 2026, se vio a Candela Arizaga corriendo y deambulando por calles del barrio porteño de Belgrano, y se reveló una llamada al 911 que denunciaba gritos y corridas en el domicilio de Facundo Moyano. Según se dio a conocer, la Policía de la Ciudad interceptó a la pareja en la avenida del Libertador, y los separó para su tratamiento. La influencer fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, mientras que el dirigente fue trasladado a la comisaría 13 A en calidad de demorado.

Los partes oficiales indicaron que ambos presentaban un estado compatible con el consumo prolongado de estupefacientes. Al prestar declaración formal en el centro médico, la influencer negó haber sufrido violencia de género y atribuyó su dramática reacción a un brote psicótico causado por el consumo de sustancias. Sin embargo, horas más tarde, el fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

El romance que habría comenzado en febrero del 2026 sufrió un giro inesperado, tras los videos y la denuncia contra Facundo Moyano. Por el momento, la investigación se mantiene hermética, contando algunas actualizaciones a los medios de comunicación, y mientras terminan de definir los hechos ocurridos en los últimos días.

A.E