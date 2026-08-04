Quién es Candela Arizaga, la joven de 23 años que denunció a Facundo Moyano

En las últimas horas, Facundo Moyano fue detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad contra su pareja actual, Candela Arizaga. El dirigente político y sindicalista comenzó a salir con la joven de 23 años, a principios del 2026, cuando fueron fotografiados por los medios de comunicación. Durante todo este tiempo, decidieron construir una relación romántica de un perfil bajo y alejados de las cámaras, un noviazgo que interrumpió su tranquilidad tras el grave escándalo policial en el barrio de Belgrano.

Sin embargo, antes de haber estado en pareja con el exdiputado, Arizaga ya llamaba la atención de los usuarios de las redes sociales y la farándula argentina por su fuerte presencia en Instagram, sus historias románticas anteriores, y su belleza que la llevó a protagonizar algunas campañas de moda.

Candela Arizaga

¿Quién es Candela Arizaga? Modelo, influencer y actual pareja de Facundo Moyano

Cabello rubio, ojos claros y una fuerte decisión personal por convertirse en modelo. Candela Arizaga nació en la ciudad de Rosario en el año 2003, lugar donde pasó su infancia y adolescencia antes de mudarse a Buenos Aires. Su crecimiento en las plataformas digitales se aceleró gracias a su trabajo estético, consolidándose como influencer en redes, donde acumula más de 300 mil seguidores. Su perfil, donde se define como “modelo y creadora de contenido”, combina fotos de viajes de lujo, moda y su fanatismo por Rosario Central.

Además de posar frente a las cámaras, con looks elegantes, moda deportiva o bikinis que marcan sensualidad y tendencia en el verano, Arizaga se desempeñó como promotora de eventos, habiendo participado de forma destacada en las carreras de Turismo Carretera. Sin embargo, su exposición pública escaló significativamente a nivel nacional en el 2024, debido a sus vínculos sentimentales con figuras de alta relevancia mediática, lo que impulsó de forma masiva su alcance en los medios de comunicación y las redes sociales del país. A pesar de esto, siempre se mantuvo bajo perfil y lejana a pronunciarse con los medios de comunicación, dejando en claro que su trabajo no estaba vinculado a los escándalos.

¿Quién es Candela Arizaga? Modelo, influencer y actual pareja de Facundo Moyano

Los amores de Candela Arizaga: de L-Gante a Facundo Moyano

El historial sentimental de Candela Arizaga fueron uno de los motores que catapultó su perfil a la fama de los medios de comunicación tradicionales. En el 2024, mientras ella ya se distinguía como una modelo de las redes sociales, saltó a la mediatización con su primer romance de alto perfil junto al referente de la cumbia 420, L-Gante. Aquella relación, caracterizada por una intensa exposición pública en programas de televisión y portales de noticias, finalizó tras pocos meses en medio de fuertes rumores de celos por los acercamientos entre el cantante y Wanda Nara.

Seguido a esto, a fines de 2025, la modelo de 23 años volvió a captar la atención de los medios de la farándula al ser vinculada afectivamente con el futbolista de la Selección Argentina, Enzo Fernández, con quien coincidió durante un viaje a Londres. Esto la posicionó entre los escándalos, pero rápidamente desapareció del interés público, ya que, en febrero del 2026, se confirmaría su vínculo amoroso con Facundo Moyano.

El hecho cobró estado público de manera sorpresiva, cuando la pareja fue interceptada por la prensa mientras compartía una cena romántica en un exclusivo restaurante de Puerto Madero. Durante los meses siguientes, ambos decidieron resguardar su intimidad y mantener un riguroso perfil bajo, sin compartir postales juntos ni revelar los momentos que vivía. Sin embargo, todo se dio vuelta, tras el reciente y dramático altercado policial acontecido en el barrio porteño de Belgrano.

Candela Arizaga, Facundo Moyano

La denuncia contra Facuno Moyano que involucra a Candela Arizaga

Durante la madrugada del 04 de agosto, específicamente a las 5:03 de la mañana, la Policía de la Ciudad interceptó a Candela Arizaga y Facundo Moyano, en las calles del barrio porteño de Belgrano, cuando ella corría lejos de él, y el dirigente intentaba seguirla. Algunos vecinos habían llamado al 911 para denunciar gritos en el departamento de la pareja, por lo que las autoridades hicieron que Moyano fuera trasladado trasladado a la comisaría 13 A, mientras que ella se encontraba internada en el Hospital Pirovano para hacer los estudios toxicológicos para poder definir los hechos que ocurrieron.

Según dieron a conocer diversos medios, durante su declaración en el hospital, la modelo e influencer, que huyó semidesnuda tras un confuso episodio, ratificó que el acusado “no le hizo nada” y que el episodio fue “producto del consumo de drogas”. A pesar de esto, el fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad. En principio, quedaría alojado en la comisaría 13 A a la espera de las diligencias que disponga la Fiscalía.

Candela Arizaga, la joven de 23 años que denunció a Facundo Moyano, volvió a estar en el ojo mediático, tras el confuso suceso. La modelo e influencer mantuvo siempre el bajo perfil respecto a su relación con el dirigente, enfocando sus redes sociales a sus trabajos frente a cámara, sus viajes de lujo y su pasión por la moda sensual.

A.E