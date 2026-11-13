A los 20 años, Milo J se consagró con cuatro premios en los Latin Grammy y llevó el diseño argentino a Las Vegas

A los 20 años, Milo J atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. En los Latin Grammy 2026, el músico argentino se llevó cuatro gramófonos y se convirtió en el artista nacional más premiado de esta edición. Pero su paso por Las Vegas también tuvo una impronta propia desde lo visual: para la alfombra roja y su presentación en vivo eligió dos propuestas de diseño argentino, creadas por Honoré Japón y Atelier Molina.

Milo J arrasó en los Latin Grammy y se convirtió en el artista nacional más premiado de esta edición

Milo J llevó diseño argentino a los Latin Grammy: los dos ateliers detrás de sus look

Durante su presentación en el escenario, Milo J llevó un conjunto de Atelier Molina, la firma argentina que viene trabajando con él desde el videoclip de “Bajo de la piel”. En diálogo con CARAS, desde el sello creativo explicaron que para el show de los Latin Grammy utilizó el look original que habían diseñado para ese video y el primer pantalón que confeccionaron para sus presentaciones en vivo.

En Las Vegas se lo pudo ver con una chaqueta marrón de cuello alto y cierre delantero, de silueta relajada, combinada con un pantalón amplio en el mismo tono. De esta manera, el conjunto recupera las prendas que el músico había utilizado en el videoclip y que luego se incorporaron a su vestuario para los shows en vivo.

Milo J durante su presentación en vivo en los Latin Grammy 2026, con el conjunto diseñado por Atelier Molina

La historia entre Milo J y Atelier Molina comenzó casi por casualidad. Según relató Carlos Molina, una tarde de junio el músico llegó al local de la calle Malabia acompañado por su vestuarista, Alma María, y otra persona de su equipo. Los tres se habían detenido frente a la vidriera, donde un maniquí lucía una chaqueta de paño marrón y un pantalón sastrero color chocolate.

Al entrar, preguntaron por el pantalón. El artista quiso probárselo y, aunque le quedaba un poco largo, el diseñador le ofreció hacerle el ruedo. "¿Cómo es tu nombre?", le preguntó. "Camilo", respondió el joven, que todavía no imaginaba que aquella visita sería el comienzo de una colaboración que llegaría hasta los escenarios internacionales. Para el modisto, ese encuentro fue el inicio de una de las experiencias más significativas de su carrera.

Milo J en la alfombra roja de los Latin Grammy con la camisa Luciérnaga de Honoré Japón

El vestuario para el videoclip de “Bajo de la piel” fue el punto de partida. Después llegaron nuevas prendas para el arte de tapa y los visuales de La Vida Era Más Corta, presentaciones en vivo, editoriales y actuaciones especiales. Entre ellas, el traje marrón chocolate con mangas abullonadas que diseñaron para el Red Bull Sinfónico de Trueno y que luego llegó a la portada de Billboard. También desarrollaron conjuntos para sus shows en Vélez y su presentación en Cosquín.

Antes de subir al escenario, Milo J también había pasado por la alfombra roja con una propuesta de Honoré Japón, un atelier porteño fundado por Damián Montiel que trabaja con prendas sin género y técnicas textiles de inspiración japonesa. Para la ocasión, eligió la camisa Luciérnaga, confeccionada íntegramente en organza de seda natural, en tonos gris y natural. La combinó con un blazer marrón de silueta amplia, una prenda negra larga con botones en el frente y zapatos negros de suela gruesa.

Milo J posó en la alfombra roja con una camisa de Honoré Japón con inspiración japonesa

La camisa tiene un trabajo de bordado realizado con máquina recta industrial y botones de nácar. Tal como explicaron desde la firma, la propuesta parte de una construcción de inspiración japonesa y busca llevar el desenfado a una tela tradicionalmente asociada a prendas más solemnes. Las transparencias y la textura de la organza aportaron un detalle distintivo al conjunto, que se alejó del traje convencional.

La noche también fue importante por lo que ocurrió en el escenario. Milo J obtuvo cuatro Latin Grammy: Mejor Interpretación Urbana por “Gil”, junto a Trueno; Mejor Álbum de Música Folclórica por La Vida Era Más Corta; Mejor Diseño de Empaque y Grabación del Año. Durante uno de sus discursos, recordó sus orígenes en Morón y destacó la importancia de recibir un premio en una categoría vinculada con el folklore. “Del lugar de donde vengo y del género del que vengo, ganar este premio del folclore me vuela la cabeza”, expresó.

La camisa elegida por Milo J fue bordada con máquina recta industrial y lleva botones de nácar

Entre la sastrería de Atelier Molina y las texturas de Honoré Japón, Milo J llevó a los Latin Grammy dos propuestas de diseño argentino que acompañaron distintos momentos de una noche histórica. A los 20 años, mientras consolida su lugar en la música latina, también construye una identidad visual propia, con elecciones que se alejan de los códigos tradicionales de la alfombra roja.

Trueno también apostó por el diseño argentino: del denim intervenido a la sastrería japonesa

Otro de los artistas argentinos que llevó diseño nacional a los Latin Grammy fue Trueno, quien también confió en Honoré Japón para dos de sus presentaciones en vivo. La firma porteña, ubicada a pocos pasos del Obelisco, creó dos conjuntos con estilos muy diferentes: uno de denim intervenido con técnicas textiles japonesas y otro de sastrería negra.

Trueno con el conjunto de denim intervenido especialmente para él por Honoré Japón

El primero pertenece a la colección Ritornelo y fue confeccionado especialmente para el músico. Se trata de un conjunto de chaqueta Type II y pantalón de jean de cinco bolsillos, intervenidos mediante la técnica japonesa del boro, que consiste en superponer y coser distintos retazos de tela. Para esta versión, el diseñador Damián Montiel incorporó bandanas, guardas pampeanas y tejidos de diferentes procedencias. Cada pieza fue cosida a mano y a máquina, y luego sometida a un proceso de desgaste con lijado y lavados. Trueno lo eligió para cantar en vivo en la Casa Spotify.

Así fue el proceso de confección del conjunto de Trueno para los Latin Grammy 2026

El traje negro de dos piezas que Trueno eligió para su presentación en el homenaje a Daddy Yankee

La segunda propuesta tuvo una impronta más formal. Para el homenaje a Daddy Yankee, el músico vistió un traje negro de dos piezas en pura lana, confeccionado a medida y que pertenece a la colección Perchero Negro. El diseño combina referencias de la levita europea con recursos de construcción de la chaqueta tradicional japonesa. El saco es cruzado y tiene una caída amplia, mientras que el pantalón retoma la silueta de los antiguos pantalones de trabajo ferroviario japoneses, con cintura alta, calce oversize y una pierna amplia que se ajusta en la botamanga.

Milo J y Trueno en los Latin Grammy 2026

Con cuatro premios para Milo J y un Latin Grammy compartido con su amigo por "Gil", Trueno también fue uno de los protagonistas argentinos de la noche. Ambos llevaron propuestas de diseño nacional a Las Vegas y mostraron distintas maneras de incorporar identidad y trabajo artesanal a sus vestuarios. Detrás de sus looks estuvieron dos firmas argentinas que, desde sus propios lenguajes, encontraron en la música una forma de llevar sus creaciones a uno de los escenarios más importantes de la industria.