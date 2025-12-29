A semanas de convertirse en padres, el Chino Darín y Úrsula Corberó se refugian en su familia española

Úrsula Corberó y Chino Darín viven una etapa especial mientras se preparan para dar la bienvenida a su primer hijo en común, y no solo porque esperan con ilusión ese nacimiento: la pareja también ha elegido pasar tiempo de calidad junto a sus familias antes de la gran llegada.

En los últimos días, ambos fueron vistos disfrutando de un plan típico madrileño junto a los padres de ella y otros familiares, demostrando que este momento tan esperado se celebra en compañía de los seres más cercanos.

Úrsula Corberó y Chino Darín sonríen juntos durante su paseo familiar por Madrid antes de convertirse en padres.

Un amor que nació tras la pantalla grande

La protagonista de La Casa de Papel y el actor argentino —hijo del reconocido intérprete Ricardo Darín— recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid en pleno ambiente navideño. Uno de los momentos más captados en fotografías fue cuando toda la familia —incluidos Pedro y Esther, los padres de Úrsula Corberó, y su hermana Mónica— se detuvieron a merendar chocolate con churros en la histórica chocolatería San Ginés, un clásico de la capital española.

Foto grupal en la Plaza Mayor de Madrid: padres, hermana y la futura mamá compartiendo un día especial.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a la pareja y a sus acompañantes bien abrigados, sonriendo frente al emblemático local mientras disfrutan de esta tradición madrileña. Más tarde, el grupo también se dejó ver paseando por la Plaza Mayor, otro punto icónico de Madrid que se llena de vida en esta época del año. La foto familiar en la plaza, con los adornos navideños de fondo, se convierte en un recuerdo entrañable de esta etapa previa a la paternidad.

Aunque tanto Úrsula como Chino suelen mantener su vida privada lejos del foco mediático, esta vez hicieron una excepción para dejar ver la alegría de compartir un momento íntimo con sus seres queridos. La actriz, que anunció su embarazo el 9 de septiembre pasado, eligió sus redes sociales para mostrar esta reunión familiar con un sencillo mensaje: “La familia”, junto a imágenes del paseo y la merienda conjunta

Úrsula Corberó y Chino Darín

Un momento inolvidable para la pareja

El anuncio del embarazo fue uno de los momentos más celebrados del año en el mundo del espectáculo internacional. Úrsula Corberó, de 36 años, confirmó que está esperando su primer hijo con Chino Darín con una publicación en Instagram en la que lució su pancita y escribió con humor: “Esto no es IA”, despejando así cualquier rumor y compartiendo su felicidad con casi 20 millones de seguidores.

Desde aquel posteo, la pareja manejó un perfil relativamente reservado sobre los detalles de su embarazo, aunque no han dejado de transmitir ternura y expectativa en cada pequeño gesto que comparten en redes. En diferentes publicaciones, la actriz ha mostrado con orgullo su pancita premamá, y la pareja ha recibido miles de mensajes de cariño de seguidores y colegas tanto en España como en Argentina.

Úrsula Corberó y el Chino Darín disfrutan de unos días de descanso

La presencia de los padres de Úrsula en este paseo familiar subraya la importancia que tiene la familia en este momento crucial. Pedro y Esther, al igual que la hermana Mónica, estuvieron presentes en la jornada madrileña, simbolizando el apoyo y cariño con el que rodean a la futura mamá. Y del lado de Chino Darín, también se espera con alegría la llegada del nuevo integrante, ya que Ricardo Darín será abuelo por primera vez, un hecho que también generó reacciones emotivas entre sus seguidores.

Este plan navideño en Madrid no solo representa un paseo tradicional y gastronómico, sino también un momento de unión familiar antes de que la pareja comience una de las etapas más emocionantes de sus vidas. Entre churros con chocolate, risas en la Plaza Mayor y fotografías con sus padres, Úrsula Corberó y Chino Darín sellaron un recuerdo que quedará para siempre en su historia personal mientras esperan la llegada de su bebé.

BR