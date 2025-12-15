La historia de amor del Chino Darín y Úrsula Corberó: "No lo había visto nunca y le dije ‘Hola, soy tu novia’"

El Chino Darín y Úrsula Corberó protagonizan una historia de amor que comenzó hace años y que en los últimos meses emocionó a todos con la noticia del embarazo de la actriz. La relación nació en contexto laboral y desde entonces se transformó en un vínculo que combina vida personal y profesional, con momentos que marcaron el inicio de una etapa compartida.

Así fue la frase con la que Úrsula Corberó conquistó a Chino Darín

El Chino Darín y Úrsula Corberó construyeron una historia de amor que se inició en un set de grabación y que con el tiempo se consolidó. La pareja encontró en aquel primer encuentro el punto de partida de una relación que hoy continúa creciendo, sostenida por la complicidad y la naturalidad. La unión se fortaleció en medio de viajes, proyectos y la espera de su primer hijo juntos.

La actriz española recordó cómo fue la primera vez que se vieron y que marcó el rumbo de la pareja. “La primera vez que nos vimos, yo estaba haciendo las pruebas de vestuario para ‘La embajada’. Es lo que hacemos los actores, que nos cambiamos entre todos sin conocernos. De repente, él llega, yo no lo había visto nunca y le dije ‘Hola, soy tu novia’, porque tenía que actuar como su pareja”, reveló en el programa se Susana Giménez (Telefe).

El propio Chino Darín confesó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a enamorarse de Úrsula Corberó. “Fue su chispa, su energía, su alegría y ese don de levantar a un muerto”, expresó en una entrevista. Con esas palabras resumió la fuerza de una personalidad que lo cautivó desde el primer momento.

Desde aquel primer encuentro en medio de la producción de una serie, la pareja atravesó distintas etapas, siempre manteniendo un perfil discreto y alejado de la exposición excesiva. La historia de amor se consolidó en paralelo a sus carreras, que los llevaron a trabajar en producciones internacionales y a residir en diferentes ciudades compartiendo proyectos.

El Chino Darín y Úrsula Corberó revelaron que serán padres por primera vez

Hoy, el Chino Darín y Úrsula Corberó esperan la llegada de su primer hijo, un capítulo que suma un nuevo significado a su historia compartida. La frase de la modelo en su primer encuentro se transformó en símbolo del inicio que marcó el rumbo de la pareja. En reiteradas publicaciones, ambos mostraron su felicidad y emoción por la noticia del embarazo.

Cabe destacar que la conexión de los artistas se fortaleció con el paso del tiempo, en medio de proyectos profesionales y viajes que los llevaron a compartir distintas experiencias. Según sus seguidores, la energía y la alegría de la actriz se convirtieron en un motor dentro de la relación, mientras que el actor aportó su mirada serena y su compromiso.

El Chino Darín y Úrsula Corberó construyeron una historia de amor que comenzó con un encuentro inesperado y que hoy se mantiene firme. La frase que marcó el inicio se convirtió en símbolo de una relación que atravesó distintas etapas y que en los últimos meses inició un nuevo capítulo con la espera de su primer hijo juntos.

