La sobrina de Isabel Pantoja salvó su vida de milagro en el trágico accidente de tren en España: “Sigo en shock”

El trágico accidente de trenes de alta velocidad ocurrido en España generó un gran revuelo social debido a la magnitud del hecho. En el incidente vial fallecieron, hasta el momento, 39 personas, dejando decenas de heridos de gravedad. Esto generó que muchas personalidades del espectáculo español se muestren consternados al respecto dejando sus mensajes de apoyo, condolencia y solidaridad a las familias de los tripulantes. No obstante, Anabel, sobrina de la cantante popular Isabel Pantoja, apareció en redes sociales y brindó un duro testimonio en el cual aseguró que salvó su vida de milagro.

El duro relato de la sobrina de Isabel Pantoja

Este domingo, España notificó un trágico accidente de trenes de alta velocidad que colisionaron entre sí dejando un escenario verdaderamente aterrador. Ante la magnitud del hecho, las imágenes comenzaron a viralizarse en los medios de comunicación causando la consternación de los televidentes. Sin embargo, para Anabel, la sobrina de Isabel Pantoja, este hecho no fue ajeno ya que, según contó, salvó su vida de milagro por unos pocos minutos.

Anabel Pantoja | Instagram

En concreto, la influencer utilizó su cuenta personal de Instagram para emitir un contundente mensaje ya que ella suele tomar habitualmente ese tren para trasladarse con ese medio de transporte, siendo este su camino habitual: “Venía en el tren justo de antes, Córdoba-Madrid, y sigo en shock”. En este marco lamentó “que haya muerto gente inocente”, desplegando sus sentimientos con el emoji de un corazón roto. Finalmente, agregó: “No hay palabras para lo que ha pasado, ni tampoco del daño para esos familiares”.

Anabel Pantoja | Instagram

La sobrina de Isabel Pantoja mostró su lado solidario

Anabel es la sobrina más famosa de la célebre cantante de flamenco, Isabel Pantoja. Aunque ambas mantienen un increíble parecido físico, la influencer de 39 años logró instalarse en los medios de comunicación españoles por su autenticidad e impronta. Es por esta razón que su imagen es una de las más requeridas del espectáculo en el viejo continente y por sus más de dos millones de seguidores.

Como era de esperarse, este posteo en sus historias de 24 horas causó revuelo entre los usuarios de la web. Incluso, aprovechando su alcance masivo, un usuario se animó a solicitarle la difusión de un pedido de donación de agua y mantas para los damnificados y el equipo de rescate que trabaja en Adamuz, lugar del descarrilamiento de los dos trenes. Asimismo, compartió una imagen donde se pedía dadores de sangre.

Para su sorpresa, este post generó un gran apoyo social. “Adamuz qué pueblo tan grande con tantas personas tan solidarias. El pueblo vuelve a cuidar al pueblo”, deslizó conmovida ante semejante respuesta de la comunidad en situaciones tan críticas como la de esta fatídica colisión de trenes.

Cabe destacar que, horas antes a que se produzca este trágico accidente, la sobrina de Isabel Pantoja compartió su arribo a Madrid: “Tiempo que no te veía”, escribió en un breve video que compartió en la famosa red social de la camarita mientras viajaba por una autopista. En las imágenes se puede ver los edificios de la gran ciudad, los autos y el cielo al amanecer. Sin dudas, para la creadora de contenidos, esta noticia le tocó las fibras más íntimas debido al destino que, esta vez, jugó a su favor.

NB