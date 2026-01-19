El repechaje de MasterChef tiene a su primer ganador: el participante que regresó a la competencia

Finalmente llegó el día. Tras una semana de repechaje, MasterChef Celebrity anunció quién regresa a la competencia principal. Esther Goris, Emilia Attias, Sofía Martínez, Rusherking, Walas, julia Calvo y Ariel Pucheta, fueron quienes pelearon por ese lugar de privilegio en la gala de este domingo.

Así fue el repechaje de MasterChef Celebrity

El camino hasta la gala de este domingo fue turbulento y confuso. Sin reglas claras, el jurado, integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, fueron acomodando los eliminados y destacados de acuerdo a lo que “les pedía la noche”. Así, se pudo ver una semana bastante ambivalente en lo que normas se refiere.

El jurado de MasterChef y Wanda Nara.

En la primera gala no hubo eliminados. Sofía Martínez y Emilia Attias se mostraron como las mejores y subieron al balcón y se salvaron de cocinar al día siguiente. En ese nuevo programa, el elegido como mejor plato fue Ariel Pucheta y el jurado decidió eliminar a dos participantes: Luis Ventura y Esteban Mirol, que se fue visiblemente molesto.

Esteban Mirol se fue enojado de MasterChef.

La tercera tanda de desafíos volvió a cambiar las normas. Los participantes tuvieron que elegir sus ingredientes de acuerdo a unos carteles en latín y hacer un plato que integrara cada uno de ellos. En esta instancia, Evelyn Botto abandonó la competencia y nadie subió al balcón. Una resolución que anticipaba que el episodio del domingo sería clave.

El ganador del repechaje de MasterChef Celebrity

La gala empezó con una extraña competencia de arte con fruta. Divididos en parejas, los participantes tuvieron que montar una escultura libre en 10 minutos. El ganador fue Rusherking, que contó con la ayuda de Donato de Santis y obtuvo el beneficio de poder ingresar nuevamente al mercado.

Julia Calvo fue una de las participantes más destacadas de la gala.

Luego de esa prueba, se anunció que esta noche deberían cocinar algo dulce, con la fruta como elemento principal. Acto seguido, se añadió que el mejor plato, regresaría (o ingresaría) directamente a la competencia. Algo que, como se podía esperar, generó todo tipo de reacciones.

Fue una jornada caótica, con varios problemas, tanto a la hora de cocinar como de preparar los platos. Aun así, la mayoría de los postres que presentaron terminaron gustando al jurado.

Finalmente, Rusherking y Julia Clavo llegaron a la última devolución y Damián Betular anunció quién regresaba a la competencia. Un premio que se llevó el cantante, que de esta manera se transformó oficialmente en un participante de MasterChef.

Rusherking ingresa a la competencia.

De esta forma, MasterChef Celebrity encontró a su primer ganador del repechaje. No será el único, ya que este lunes se verá la gala de regreso, que pondrá punto y final a esta instancia del programa y determinará los nombres que volverán al certamen