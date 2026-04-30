Antonela Roccuzzo impuso el dark feminine con tres look tendencia en su visita a Nueva York

Antonela Roccuzzo es una de las modelos más importantes a nivel internacional, gracias a su elegancia y amor por el minimalismo sensual. En todo momento, marca las mejores tendencias de diversos colores, abriendo el juego a blancos o tonalidades ideales para cualquier temporada del año. Sin embargo, en los últimos días, invitada por una lujosa marca de joyas, recorrió las calles de Nueva York y fue parte de eventos de lujo. Fue así que apuntó a explorar su lado más sensual y sofisticado con tres looks que remiten al dark feminine por sus tonalidades oscuras.

Antonela Roccuzzo impuso el estilo dark feminine con tres looks elegantes en Nueva York

1. La comodidad cóctel del pantalón sastrero

Antonela Roccuzzo encuentra su comodidad en las prendas ceñidas al cuerpo pero con combinaciones en holgadas o telas deportivas, que le permitan llevar a cabo sus actividades de todos los días. Sin embargo, al momento de ser parte de importantes eventos de la moda sabe que los colores oscuros y las apuestas sastreras son las ideales.

Es así como en su visita a Nueva York tuvo que apostar por un estilo cóctel, perfecto para un evento en el hotel, pero sin meterse en el lujo de la gala. Es así como, lejos de los vestidos, decidió apostar por la combinación comfy de top y pantalón de traje. La parte inferior era de diseño recto, lo que le permitía ser holgado y dar movimiento al tiempo que ella caminaba con sus tacos negros. La parte superior imitaba un escote también recto, y marcaba la combinación del mocha mousse con el total black, comenzando a jugar con los tonos oscuros.

Antonela Roccuzzo y la combinación cóctel

2. El mini dress ideal para una noche de fiesta

Durante su viaje a Nueva York, ella fue partícipe de diferentes eventos que terminaron enamorando a todos. Sin embargo, cada dresscode cambia dependiendo la locación, los invitados y el objetivo por el cual se reúnen. Antonela Roccuzzo sabía que el que debía robarse la atención eran las joyas que luciera en sus días en la Gran Manzana, por lo que impuso el dark feminine y, para un look de fiesta, lo combinó con detalles románticos.

En su cuenta de Instagram, sorprendió a todos cuando se robó los elogios con un mini vestido ceñido al cuerpo. El mismo, total black como la mayor parte de sus elecciones en este viaje, demostraban el misterio y sensualidad femenino a través de pliegues que resaltaban su figura. Sin embargo, le dio una vuelta de tuerca más romántica con unas mangas cortas casi voladas, como si fuera un vestido romántico y cutie.

Antonela Roccuzzo y el mini dress sensual

3. De largo y royal blue, el vestido con el que conquistó el mundo de las joyas

Antonela Roccuzzo entiende que Tiffany & Co. era el protagonista de su viaje por Nueva York. Es así como dio cátedra de conjuntos oscuros que le permitían a las joyas ser el centro de atención. Entre vestidos cortos y combinaciones sastreras, apostó por la elegancia del dark feminine, mientras dejaba en claro su estilo con texturas cómodas. La cereza del postre fue un increíble vestido royal blue, que sigue con su usual estilo de gala, y que la coronó como la reina del lugar.

Roccuzzo caminó por las calles de la Gran Manzana con un dress largo ceñido al cuerpo con caída de estilo sirena. Esto brindaba movimiento a la falda y dejaba que se note la doble tela usada: por un lado una opaca, y por el otro una seda brillosa. En la espalda, se destacaba un escote en O, que elevaba su figura, manteniendo siempre la sofisticación del evento. Como joya principal, apostó a un collar de gran tamaño que enamoró a todos los expertos.

Antonela Roccuzzo y el vestido royal blue

El dark feminine fusiona el misterio y la sensualidad con la elegancia de los eventos de gala, y Antonela Roccuzzo entendió que era el estilo perfecto para sobrellevar tres días a pura moda en Nueva York. Es así como la modelo dio cátedra de las combinaciones de colores oscuros, y se robó los halagos de los expertos y sus seguidores con cada elección que mostró en su cuenta de Instagram.

A.E