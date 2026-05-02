Looks street style: la tendencia que Antonela Roccuzzo domina a la perfección

Antonela Roccuzzo reafirma su lugar como referente del street style con looks que combinan prendas versátiles, minimalistas y perfectamente adaptadas al ritmo urbano actual. Mediante su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 39 millones de personas, la embajadora de exclusivas firmas internacionales mostró cuál es el estilo que mejor la define.

Los looks casuales pero chic que llevan el sello de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo vuelve a marcar tendencia con tres looks que, aunque pensados para situaciones distintas, comparten la misma estética street style. Estas tres propuestas brindan comodidad y diseño sin esfuerzo. Pese que a su estilo se encuentra en una etapa de evolución, la empresaria rosarina no deja de apostar por una fórmula que lleva su sello.

En la misma conviven prendas versátiles, siluetas relajadas y un styling limpio, perfectamente adaptable a la vida cotidiana. En el primero de los looks, que subió a su red social de Instagram, Antonela Roccuzzo se muestra con un conjunto monocromático en gris claro. Una opción ideal para viajar cómoda pero también canchera.

Street style: la tendencia que Antonela Roccuzzo domina a la perfección

En la segunda imagen, Antonela Roccuzzo combina un pantalón wide leg de tiro alto, de caída recta y textura suave, en tono gris cemento con un crop top negro que deja ver apenas su abdomen. En la parte superior, agregó una campera que hace juego con el denim logrando así otro conjunto perfecto para una ocasión informal. En esta combinación urbana, la modelo también prioriza la comodidad y suma ese aire relajado pero cuidado a su estilismo.

Street style: la tendencia que Antonela Roccuzzo domina a la perfección

Cabe destacar que el recurso de superponer prendas livianas es uno de los grandes aliados del street style, ya que aporta dinamismo y permite adaptar el look a distintos momentos del día. Por último, el tercer look incorpora color sin perder coherencia estética. El protagonista absoluto de este outfit es un pantalón cargo en tono rosa empolvado, otra de las piezas clave de la temporada. De corte amplio y con bolsillos laterales, el ítem se lleva todas las miradas y confirma, una vez más, que el guardarropa de Antonela Roccuzzo mezcla piezas en tendencia con aliados básicos como el top blanco que eligió para completar su atuendo.

Street style: la tendencia que Antonela Roccuzzo domina a la perfección

El estilo que Antonela Roccuzzo no suelta y es tendencia este 2026

Lejos de ser looks improvisados, lo que propone Antonela Roccuzzo es una forma de vestir que responde a las demandas actuales: versatilidad, confort y estilo. El street style es una tendencia cada vez más presente en las calles de todo el mundo y una manera fácil de construir outfits que funcionen en múltiples escenarios.

Antonela Roccuzzo

Las claves del street style son las siluetas equilibradas, que se logran a través de prendas amplias en la parte inferior con otras más ceñidas en la zona superior, paleta neutra, capas livianas y calzado funcional como pueden ser un par de zapatillas blancas. En cuanto a los accesorios, se prefiere que sean pocos y bien elegidos.

En ese equilibrio entre lo simple y lo pensado está el secreto. Será por eso que Antonela Roccuzzo no suelta este estilo y lo convierte en su sello personal: una fórmula que repite, reinventa y adapta según la ocasión. De esta manera, los looks street style que mostró la esposa de Lionel Messi deja en claro que domina a la perfección esta tendencia.