Así fue el íntimo cumpleaños de Mauro Icardi

El pasado jueves 19 de febrero, Mauro Icardi cumplió 33 años y lo festejó junto a la China Suárez. Lejos de ser él quien comparta las imágenes de este día, fue la actriz la que se encargó de presumir cómo celebraron, sus looks y lo enamorados que están. Así, en medio de una fuerte interna familiar en la vida del futbolista, demostraron que hacen oídos sordos a las polémicas y disfrutan de su presente en Turquía.

La China Suárez compartió el álbum de fotos del cumpleaños de Mauro Icardi

Mauro Icardi celebró sus 33 años y eligió hacerlo en Estambul, la ciudad que se convirtió en su segundo hogar. Lejos de los flashes de un evento multitudinario, el delantero del Galatasaray optó por un festejo íntimo junto a la China Suárez, quien compartió en sus redes sociales algunos detalles de la romántica velada.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó el álbum de fotos que deja ver la intimidad del cumpleaños. En una de las imágenes se los puede ver sentados, muy cerca uno del otro, en un exclusivo restaurante con ambientación clásica. Detrás de la pareja se destaca un imponente cuadro de estilo otomano enmarcado en dorado, que aporta un aire señorial al ambiente.

La China Suárez y Mauro Icardi

Otra de las postales los muestra de pie en un majestuoso salón con columnas de mármol, barandas ornamentadas y una araña central impactante que ilumina todo el espacio con luz cálida. En este rincón del lugar aprovecharon para posar enamorados y cariñosos, dejando claro que están consolidando cada vez más su relación amorosa.

El detalle más romántico llegó con una decoración, que no se sabe si fue parte del sitio donde cenaron o una sorpresa de la joven para él. Se trata de un gran ramo de globos metálicos rojos con forma de corazón, atados con cintas del mismo color, que simbolizaron su historia de amor.

El impactante look total black de la China Suárez

En su red social, la China Suárez también mostró su look en detalle. En varias imágenes, la actual protagonista de En el barro (Netflix) se muestra con un impactante vestido negro al cuerpo, que resalta su figura y confirma su apuesta por un estilo sofisticado y minimalista. Este atuendo total black se destaca por su corset estructurado y su profundo escote off the shoulder.

Su outfit estuvo acompañado por un delicada joya plateada y anillos haciendo juego. Mauro Icardi, por su parte, eligió un conjunto más formal: chaqueta azul noche, pantalón a tono, remera blanca y zapatillas, logrando así un equilibrio entre elegancia y comodidad.

Además, en la publicación se puede observar que la China Suárez eligió un beauty look diferente a lo que acostumbra a llevar: cabello suelto peinado hacia atrás con la técnica wet hair. El posteo estuvo acompañado de un emoji de corazón en tono rojo, lo que resultó llamativo para muchos usuarios porque la cantante suele colocar sentidos epígrafes dedicados a su pareja. Sin embargo, en esta ocasión, al parecer, dejó que las imágenes hablaran por sí solas.

La China Suárez y Mauro Icardi

Como era de esperarse, sus seguidores se hicieron presentes con comentarios negativos como también positivos. Lo cierto es que, más allá de las voces a favor y en contra, la publicación tuvo un fuerte impacto: en menos de 24 horas, más de 100 mil personas le dieron “Me gusta” al romántico carrete que compartió la China Suárez.

