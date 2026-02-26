Así está hoy Regina, la hija de Soledad Pastorutti, a sus 13 años

Soledad Pastorutti expresó su amor por Regina, su hija menor, y la saludó por su cumpleaños número 13. “Pasan los años y el amor ¡es cada vez más grande! No hay nada que des criba la felicidad que me das. Ser tu mamá es un aprendizaje constante y hace que mi vida tenga sentido. Felicidades amor mío”, afirmó la cantante de Arequito en su perfil de Instagram.

Artista. Regina toca el piano y canta.

La Sole compartió una serie de imágenes donde se ve el crecimiento de su hija y la bella adolescente en que se convirtió. Regina, la segunda heredera de la cantante, nació el 19 de febrero de 2013, en el Sanatorio de la Mujer de Rosario.

“Ser tu mamá hace que mi vida tenga sentido”, expresó la cantante a través de sus redes sociales.

Fue en 2022, y durante su paso por “La Peña de morfi”, cuando la artista reveló que su hija menor “tiene una veta artística. Toca el piano, canta y todo”. También aseguró que a su hija le insiste en que “hay que empezar a romper con la barrera de la vergüenza y del ‘yo esto no’, porque hay gente que cree que este laburo es facilísimo, que vos podés decidir qué hacer y qué no, y en realidad no siempre es así. Uno tiene que trabajar todo el tiempo”.

En familia. Jeremías Audoglio, marido de Soledad, su hija Antonia, Regina y la cantante.

Fascinada con la personalidad de su heredera, Soledad agregó que Regina, fruto de su unión con Jeremías Audoglio, disfruta mucho más que Antonia, su hija mayor, cuando la acompaña a los conciertos.