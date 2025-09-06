Acusan a Emily Lucius de robarle a un cocinero: las brutales críticas que recibió

Emily Lucius quedó en el centro de la polémica tras ser acusada por otro influencer de robarle una receta. Hace unos días, la joven grabó un video cocinando un pan nube pero después de compartirlo en sus redes recibió críticas brutales.

Emily Lucius fue acusada de robarle a un cocinero

La polémica comenzó cuando Emily Lucius compartió un video preparando un pan nube, una receta que rápidamente se volvió viral y cosechó miles de likes. Aunque parecía un posteo más dentro de su rutina digital, los comentarios no tardaron en llegar: muchos usuarios le reprocharon que el contenido era idéntico al que días antes había subido el cocinero e influencer Santi Repetto.

Santi Repetto furioso con Emily Lucius

El chef, que se dedica a difundir recetas y tips de cocina en redes, había publicado un paso a paso para preparar un pan sin harina y también se viralizó. Además del procedimiento, el joven utilizó un audio humorístico relacionado con la celiaquía, lo que le dio un tono particular y divertido a su posteo.

Según los seguidores de Repetto, Emily no solo replicó la receta, sino que también usó el mismo audio y un formato similar al original. Esa coincidencia generó malestar y de inmediato se multiplicaron los comentarios en su perfil, donde le pedían que mencionara al verdadero autor de la idea.

"Respetá los rangos, amor! Aguante Santi", "Con la mejor de las ondas pero esa receta es de Santi y el audio lo puso él" y "Se copia del audio, la receta y aunque le sale mal igual la publica" fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo.

Lejos de calmar las críticas, la actitud de la influencer alimentó aún más la controversia. Es que varios usuarios aseguraron que la hermana de Belu Lucius borraba los mensajes que elogiaban a Repetto.

El joven cocinero, por su parte, eligió exponer su descargo en sus propias redes. “Qué increíble cómo esta famosa, Emily, no solo me copió la receta al pie de la letra, lo cual amo”, comenzó. Luego agregó con ironía: “¿Pero el audio también? Cero creatividad. Al menos un crédito o una recomendación a tus seguidores”.

Las críticas contra Emily Lucius

Con esta declaración, el caso escaló y la influencer fue nuevamente acusada por cientos de usuarios en redes, que mostraron las coincidencias en los dos videos y salieron a bancar a Santi Repetto.