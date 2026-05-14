Adabel Guerrero reveló la verdadera razón por la que decidió separarse de Martín Lamela

Después de semanas de rumores y versiones cruzadas, Adabel Guerrero rompió el silencio y habló abiertamente sobre su separación de Martín Lamela, con quien compartió más de 17 años de relación y una hija en común, Lola.

Adabel Guerrero y Martín Lamela

La artista visitó el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, donde se sinceró sobre el difícil proceso que atravesó antes de tomar la decisión definitiva. Lejos de enfocarse en escándalos o terceros en discordia, Adabel Guerrero habló del desgaste emocional, la tristeza acumulada y la necesidad de priorizar su bienestar personal y familiar.

Adabel Guerrero reveló los motivos de su separación

Durante la entrevista, Adabel Guerrero dejó en claro que la separación no fue impulsiva ni repentina. Según explicó, la crisis venía desarrollándose desde hacía mucho tiempo y ambos intentaron sostener la relación antes de confirmar el distanciamiento. “No fue de un día para el otro”, explicó la bailarina, quien reconoció que durante años convivió con sentimientos de tristeza y soledad dentro de la pareja. “La decisión fue mía, porque yo ya hacía tiempo que venía sintiéndome muy triste. Me sentía sola”, confesó.

Adabel Guerrero y Martín Lamela

La bailarina también contó que junto a Martín Lamela decidieron mantener la separación en privado mientras intentaban entender qué pasaría con la relación. Incluso, durante ese tiempo, optaron por negar públicamente los rumores para preservar la intimidad familiar y evitar una exposición innecesaria.

La maternidad de Adabel Guerrero en medio de la separación

Otro de los puntos que Adabel Guerrero mencionó fue cómo las distintas etapas de la vida familiar fueron modificando el vínculo. La llegada de Lola, después de años de búsqueda, representó uno de los momentos más importantes para ambos, aunque también implicó nuevas responsabilidades y tensiones. “La maternidad también es un desgaste y una unión”, reflexionó la artista.

Adabel Guerrero y su hija Lola

Además, reconoció que la dinámica cotidiana terminó afectándola profundamente, especialmente por las dificultades de vivir lejos de Capital Federal y tener que dividirse constantemente entre el trabajo, el colegio de su hija y los viajes. En medio de versiones de infidelidad y rumores mediáticos, Adabel Guerrero evitó profundizar en polémicas y volvió a insistir en la importancia de proteger a Lola. Incluso después de la separación, dejó en claro que Martín Lamela seguirá siendo parte fundamental de su vida: “Va a seguir siendo siempre mi familia”, expresó emocionada, dejando claro que su prioridad hoy es construir una relación cordial y sana por el bienestar de su hija.