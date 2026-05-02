El verdadero motivo por el que se separaron Adabel Guerrero y Martín Lamela tras 17 años juntos

Después de semanas de rumores y desmentidas públicas, finalmente se confirmó la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela. Fue el propio empresario quien decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y explicar qué ocurrió tras más de 17 años de relación.

Adabel Guerrero y Martín Lamela con su hija Lola

El verdadero motivo por el que se separaron Adabel Guerrero y Martín Lamela

"No soy una persona de los medios pero, a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia", escribió Martín Lamela en un posteo junto a su hija Lola, la nena que tuvo junto a Adabel Guerrero. Y fue directo al punto: "Con Ada llevamos más de 17 años juntos y, por distintos motivos, nuestra relación se desgastó. En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja".

De esta manera, el empresario dejó en claro que el quiebre estuvo vinculado a una crisis profunda en la pareja y, especialmente, a una pérdida de confianza en la etapa final del vínculo. "Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa", agregó, priorizando el bienestar de su hija en común.

El descargo de Martín Lamela

Con este mensaje, Martín Lamela no solo confirmó la separación sino que también fijó la postura con la que ambos atravesarán esta nueva etapa. Aunque evitó dar detalles puntuales sobre los hechos que desencadenaron la crisis, sí dejó en claro que la ruptura se dio tras una serie de diferencias en los últimos meses que derivaron en una pérdida de confianza.

Qué dijo Adabel Guerrero sobre su separación de Martín Lamela

Semanas atrás, Adabel Guerrero desmintió con firmeza los rumores de crisis, visiblemente molesta por las versiones que circulaban. En una nota con Infama (América TV), la bailarina aseguró: "No sé de dónde salió. Decían que yo estaba con alguien del country. No digan cosas que nos ponen incómodos a mí y a mi marido".

En ese momento, también había reconocido que, como toda pareja de larga data, atravesaban altibajos: "Con Martín tenemos idas y venidas porque desde hace 20 años que estamos juntos". Sin embargo, había sido contundente al negar una ruptura: "No me estoy separando. ¿Puedo tener una discusión con mi marido? Sí".

Por último, la bailarina había expresado su enojo por el impacto de esos rumores en su vida cotidiana: "Me molesta porque estoy con mi hija y mi marido me llama diciéndome qué están diciendo y no está bueno".