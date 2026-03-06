La nueva vida de Lucio, el hijo de José María Muscari

La vida de Lucio, el hijo de José María Muscari, atraviesa un momento clave. Después de terminar el colegio secundario, el joven decidió dar un paso importante hacia su futuro profesional y comenzó a estudiar la carrera que soñaba desde hace tiempo. La noticia fue compartida por el propio director teatral en sus redes y rápidamente generó una ola de reacciones entre seguidores y colegas. Con orgullo y emoción, el artista contó que su hijo inició su formación para convertirse en piloto de avión, un camino que lo entusiasma profundamente y, de esa forma, el adolescente empieza a construir una nueva etapa marcada por proyectos y metas personales.

La novedad se conoció a través de un mensaje que José María Muscari publicó en su cuenta de X (ex Twitter). “Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera, sus estudios para ser ‘piloto de avión’”, escribió el director teatral, dejando ver el orgullo que siente por el nuevo rumbo que tomó el joven. En ese mismo posteo también compartió una reflexión íntima sobre la paternidad y el paso del tiempo. “Lo veo sonreír mientras toma el desayuno y pienso que la vida de padre va muy rápida y es muy linda también”, agregó. Y cerró con una frase que emocionó a muchos de sus seguidores: “Hay que disfrutar el día a día con nuestros hijos porque el tiempo vuela”.

José María Muscari compartió en redes la emoción que sintió al contar que su hijo Lucio comenzó a estudiar para convertirse en piloto de avión.

El anuncio no tardó en generar repercusión en redes sociales. Muchos usuarios celebraron el vínculo entre padre e hijo y destacaron el acompañamiento constante del artista en la vida de Lucio. “Qué hermoso, gran ejemplo de que se puede armar una familia”, escribió una seguidora en respuesta al posteo. Otra usuaria también expresó su emoción: “Qué lindo que la vida los haya cruzado y ambos puedan cumplir sus sueños”. Otros destacaron el gesto de apoyo del director teatral hacia el sueño del adolescente, incluso varias personas le desearon éxitos en su nueva etapa de aprendizaje.

Lucio y la historia que cambió la vida de José María Muscari

La historia entre José María Muscari y Lucio comenzó hace dos años, cuando el director decidió adoptarlo y dar un paso que transformaría la vida de ambos. Antes de eso, el adolescente había pasado varios años dentro del sistema de hogares y familias de tránsito, esperando la oportunidad de integrarse a una familia definitiva. El proceso comenzó con una guarda con fines de adopción, una etapa previa que permitió que ambos se conocieran y construyeran el vínculo que luego sería formalizado por la Justicia. Con el tiempo, la convivencia cotidiana terminó de consolidar esa relación que hoy comparten como padre e hijo.

José María Muscari y su hijo Lucio.

Muscari siempre contó que Lucio también participó activamente en la decisión, algo fundamental cuando se trata de adopciones de adolescentes. Desde entonces, construyeron un vínculo muy cercano que el artista suele compartir con naturalidad en sus redes sociales, donde muestra distintos momentos de la vida cotidiana junto a su hijo. A lo largo de ese proceso también hubo gestos cargados de simbolismo, como cuando los dos decidieron tatuarse la fecha en la que se concretó legalmente la adopción, ese pequeño ritual marcó para ambos el inicio oficial de una nueva etapa familiar.