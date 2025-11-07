Adiós a la falda midi: Zaira Nara redefine la sensualidad con un vestido corto camel

La falda midi viene siendo una de las protagonistas indiscutidas de las últimas temporadas. Sin embargo, Zaira Nara demostró que la sensualidad también puede expresarse desde la simpleza y la comodidad, con una prenda que vuelve a posicionarse: el vestido corto. En una reciente producción de fotos, la modelo apostó por un mini dress de gamuza en tono camel, un look que rápidamente captó la atención por su equilibrio entre minimalismo y sofisticación.

Zaira Nara

Esta elección recupera elementos del estilo bohemio, pero actualizados a una clave contemporánea y pulida. Más que una ruptura con la falda midi, el gesto de Zaira Nara propone una alternativa: una moda que acompaña la silueta sin estructurarla y que apuesta por texturas nobles como vía de expresión.

Zaira Nara da clases de estilo con su último look

La pieza principal del look de Zaira Nara es un vestido corto confeccionado en color camel, un material suave y mate. Su corte recto y fluido permite que la prenda caiga sin ajustar el cuerpo, lo que aporta un efecto de elegancia sin esfuerzo. El escote profundo en “V”, suma estructura y define una línea vertical que estiliza.

Zaira Nara

Las mangas amplias a medio brazo refuerzan el espíritu relajado, aportando movimiento y armonía a la silueta. La elección del largo mini equilibra la sobriedad del diseño con un toque de sensualidad discreta, dejando protagonismo a las piernas sin necesidad de excesos.

La clave está en los accesorios

Zaira Nara completó el estilismo con brazaletes dorados apilados, que aportan brillo y un guiño étnico chic sin saturar el conjunto. El accesorio funciona como foco de luz y genera contraste con la textura opaca de la gamuza. El cabello suelto con ondas suaves potencia el aire bohemio con un acabado glamuroso pero sin rigidez.

Zaira Nara

En cuanto al maquillaje, la elección de Zaira Nara se mantuvo dentro de la misma paleta cálida: piel ligeramente bronceada, mejillas naturales y labios nude, logrando un efecto armónico y fresco. En conjunto, el look propone una sensualidad moderna, sustentada en la textura, la silueta y la actitud, marcando una alternativa elegante a las tendencias dominantes de la temporada.