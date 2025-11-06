Zaira Nara se volvió a mostrar muy cerca del padre de sus hijos, Jakob Von Plessen: la foto juntos

Zaira Nara compartió un momento familiar junto a Jakob Von Plessen que volvió a poner en foco su vínculo. La imagen en la que se los ve juntos generó interés y dejó abierta la posibilidad de nuevas interpretaciones sobre su relación actual. El encuentro se dio en el marco de una celebración íntima, con presencia de sus hijos.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen posaron juntos junto a sus hijos

Zaira Nara y Jakob Von Plessen coincidieron en un evento íntimo que reunió a sus hijos y parte de su entorno cercano. La foto que los muestra compartiendo ese espacio volvió a instalar su dinámica familiar en la agenda mediática. La escena captada refleja una convivencia respetuosa, con gestos que llamaron la atención.

Zaira Nara

A tres años de su separación, la modelo y el polista se mostraron juntos en una postal que generó múltiples interpretaciones. La imagen fue tomada durante la primera comunión de Malaika, la hija mayor de ambos. La celebración se realizó en un entorno natural, con decoración personalizada y detalles únicos.

En ese contexto, Jakob Von Plessen se hizo presente y compartió la jornada junto a sus hijos, su expareja y parte de la familia de Zaira Nara. En la imagen que compartieron se los ve sonrientes y en armonía; fue suficiente para que muchos volvieran a hablar de la buena relación que mantienen.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Desde su separación en 2022, ambos priorizaron el bienestar de sus dos hijos. Aunque ambos tuvieron otras parejas desde entonces, el vínculo entre ellos se sostiene con respeto y madurez. Las ocasiones en que se los vio juntos fueron contadas, pero siempre en el marco de eventos familiares o momentos importantes para sus hijos.

La comunión de Malaika, el punto de encuentro entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen

En la misma línea, el posteo en el que se vio a Zaira Nara y Jakob Von Plessen juntos los muestra en un entorno distendido, acompañados por sus hijos. La postal fue tomada durante el almuerzo posterior a la ceremonia religiosa, donde se sirvió un asado al aire libre, en el que la mesa estuvo integrada por toda la familia.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

La organización del evento estuvo a cargo de la modelo, quien se ocupó de los detalles estéticos y de la ambientación. Las estampitas, los arreglos florales y la elección del menú fueron pensados en función de los gustos de su hija. La jornada incluyó juegos, momentos de charla y actividades para los más chicos, en un clima familiar y relajado.

Por su parte, la presencia de Jakob Von Plessen reafirma el compromiso que mantiene con la crianza compartida. A lo largo de estos años, tanto él como Zaira Nara mostraron siempre la cercanía en momentos especiales de sus hijos, Malaika y Vigo. La aparición de esta foto volvió a poner el foco en la dinámica que mantienen como padres.

Jakob Von Plessen y Zaira Nara

Zaira Nara se volvió a mostrar muy cerca de Jakob Von Plessen en una imagen que captó la atención por su contexto familiar. La foto juntos refleja un momento compartido en el marco de una celebración familiar, donde coincidieron junto a sus hijos. Sin emitir declaraciones, la escena dejó en evidencia una dinámica de cercanía que generó una ola de reacciones.

VDV