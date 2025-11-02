Iliana Calabró atraviesa uno de los momentos más felices de su vida porque pronto se convertirá en abuela por primera vez. “Es un sueño hecho realidad”, dijo la actiz al contar en la mesa de Mirtha Legrand que su hijo mayor, Nicolás, será papá.

Por otro lado, la artista también se refirió al vínculo actual de sus hijos con su exmarido, Fabián Rossi, que se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz tras ser condenado por lavado de dinero en la causa de “la ruta del dinero K”.

Iliana Calabró

Iliana Calabró reveló cómo se llevan su hijos con su exmarido Fabián Rossi

En La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), Iliana Calabró habló de la relación de sus dos hijos con su exmarido, Fabián Rossi. Al ser consultada por Mirtha Legrand sobre cómo viven Nicolás y Stéfano la situación de su padre, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz, la actriz reveló: "Obvio que sufren. Igual somos de hablar poco del tema. Sí preguntarles cómo se sienten. No lo van a ver pero sí hablan. Tienen un tiempo para comunicarse así que sí están en contacto con él".

Por otro lado, cuando Mirtha Legrand le preguntó si alguna vez sospechó algo sobre el lavado de dinero de su exesposo, Iliana se sinceró: "No, porque no llevamos una vida extraña. Siempre tuvimos el mismo nivel de vida. No es que empezaron viajes, lujos o renovaciones raras. Yo siempre seguí trabajando, y nos turnábamos también en función de mantener la familia".

Iliana Calabró y Fabián Rossi

En cuanto a la condena a cinco años de prisión que recibió Fabián Rossi, en la causa de "la ruta del dinero K", Iliana Calabró remarcó: "Él trabajaba para otra gente que me parece que no están todos presos y lo bueno sería que fuera parejo para todos, ¿no?".

La alegría de Iliana Calabró al confirmar que será abuela por primera vez

Iliana Calabró también atraviesa la feliz etapa de convertirse en abuela. Su hijo mayor, Nicolás, será papá junto a su pareja, Bárbara, que vive en Brasil. “Es un sueño hecho realidad lo que está pasando. Uno sueña con esta proyección de la familia, con la continuidad y con mucho amor”, dijo sobre su nuevo rol.

El bebé llegará en enero y, por primera vez en muchos años, la actriz decidió no hacer temporada teatral para poder acompañarlos. “Después de tantísimo trabajo ininterrumpido, me tomo esta temporada para regalármela. No me quiero perder ese momento”, reveló.

Iliana Calabró y sus dos hijos, Stéfano y Nicolás

Con la llegada del primer nieto en camino, Iliana Calabró se muestra en su mejor versión: relajada y agradecida. Lejos de los escenarios por unos meses, la actriz apuesta a disfrutar de su familia, dispuesta a vivir este nuevo capítulo con emoción y ternura.