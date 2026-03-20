Adiós al espejo cuadrado aburrido: descubrí el Backlit Mirror, la tendencia que eligió Moria Casán para su baño

El diseño de interiores en las casas de las celebridades suele ser un termómetro exacto de lo que vendrá. En esta ocasión, "La One" ha dejado claro que el estilo clásico y los ángulos rectos son cosa del pasado. La reciente propuesta para el baño de Moria Casán ha puesto el foco en un elemento que combina tecnología y estética orgánica: el Backlit Mirror (o espejo con retroiluminación).

Esta elección no es casual, representa una ruptura con el espejo cuadrado y estático de toda la vida, apostando por una atmósfera de spa que prioriza la suavidad visual y la funcionalidad técnica.

¿Qué es el Backlit Mirror y por qué es la tendencia del momento?

El Backlit Mirror es, en esencia, un espejo que integra una fuente de iluminación (generalmente tiras LED de alta eficiencia) en la parte posterior del cristal. A diferencia de los espejos con bombillas frontales o apliques superiores, la luz aquí se proyecta hacia la pared, creando un efecto de "halo" o resplandor difuso que parece hacer flotar la pieza sobre el revestimiento.

El origen: De los hoteles boutique al hogar de las divas

Esta tendencia tiene sus raíces en el diseño de hoteles boutique de lujo en Europa y Asia, donde el espacio del baño dejó de ser meramente funcional para convertirse en una zona de relajación. Al eliminar la necesidad de lámparas colgantes que interrumpen la visual, arquitectos e interioristas lograron un aspecto mucho más limpio y futurista.

Blacklit Mirror en el baño de Moria Casán

Moria Casán, siempre a la vanguardia, ha adoptado esta estética para su residencia, eligiendo un formato circular que suaviza las líneas rígidas de los revestimientos de mármol y aporta un equilibrio orgánico al ambiente.

Si bien el impacto visual es inmediato, el éxito del Backlit Mirror en el baño de Moria Casán radica en sus beneficios prácticos, especialmente para alguien cuya imagen es su herramienta de trabajo.

La iluminación tradicional desde arriba genera sombras marcadas bajo los ojos y la nariz, dificultando tareas como el afeitado o la aplicación de maquillaje. El sistema de retroiluminación ofrece una luz envolvente que rellena el rostro de manera uniforme, convirtiéndose en el aliado perfecto para cualquier rutina de belleza.

Otra de las ventajas es que, al proyectar luz hacia atrás, el espejo se separa visualmente de la pared. Este truco arquitectónico genera una sensación de profundidad que hace que los baños pequeños parezcan más grandes y los espacios amplios se sientan infinitos. En el baño de Moria Casán, este efecto resalta las vetas del mármol, dándole una textura tridimensional al diseño.

Moria Casán

Los Backlit Mirrors utilizan tecnología LED, lo que garantiza un consumo energético mínimo y una durabilidad extrema. Además, funcionan como una excelente "luz nocturna" o de cortesía, permitiendo entrar al baño sin necesidad de encender las luces principales, manteniendo ese clima de relajación total.

Para replicar este look, no basta con comprar cualquier espejo con luz. La clave del éxito de Moria Casán está en la proporción y el color. Un espejo circular de gran formato rompe la monotonía de los azulejos rectangulares. Además, es vital elegir una temperatura de color cálida o neutra (entre 3000K y 4000K) para que el baño no se sienta frío o clínico, sino acogedor y sofisticado.

AM