Adiós a las escaleras en el living: Oriana Sabatini y Paulo Dybala se suman a la tendencia que domina el 2026

Oriana Sabatini y Paulo Dybala integran en su hogar un diseño que refleja las tendencias que dominan el 2026. Las escaleras con baranda de vidrio se convierten en el elemento central de un espacio minimalista y moderno. La propuesta se completa con mobiliario neutro, ventanales amplios y detalles personales que aportan calidez.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini marcaron la tendencia del 2026 con el living de su casa

Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron cómo la arquitectura de interiores se transforma en 2026, con un living que incorpora escaleras de vidrio y un estilo que combina lo tradicional con lo industrial. La elección de este diseño refleja una tendencia que gana protagonismo en los hogares contemporáneos.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

En las últimas horas, Agustín Creevy compartió un nuevo video en su canal de YouTube, donde se pudo ver la decoración del living de la casa del futbolista y la actriz. Entre lo más destacado, se apreció un estilo con toques industriales y minimalistas. Este híbrido se traduce en un living armónico, donde cada elemento cumple una función estética y práctica.

Los sillones del living de Oriana Sabatini y Paulo Dybala se destacan por su amplitud y sus tonos neutros. Con mesas de diseño sencillo, los objetos decorativos refuerzan la idea de confort sin perder elegancia. Con grandes ventanales, la iluminación natural se resalta, potenciando la claridad; todo pensado para la vida cotidiana de la pareja y su hija.

El living de Paulo Dybala

Uno de los detalles más destacados del espacio fue la lámpara de estilo moderno en color negro que se apreció junto a las ventanas. En la pared se apreciaron distintos cuadros de estilo moderno donde se veían los dos perros de la pareja. Además, se apreció un rack bajo en color blanco donde colocaron una gran televisión y distintos objetos decorativos.

Las escaleras de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que dominan las tendencias

El gran diferencial del living de Oriana Sabatini y Paulo Dybala está en sus escaleras con baranda de vidrio, un recurso que se consolidó como la tendencia más fuerte del año. La transparencia elimina barreras visuales y aporta continuidad espacial, logrando que el ambiente se perciba más amplio y conectado.

Paulo Dybala

El minimalismo elegante de la residencia se integra de manera natural con el resto de la decoración, reforzando la idea de amplitud y luminosidad. El vidrio templado, además de su resistencia, aporta una estética moderna que demuestra cómo funcionalidad y diseño pueden convivir en un mismo espacio.

Su versatilidad es otro de los puntos clave, ya que se adaptan tanto a ambientes industriales como coloniales, lo que explica su auge en hogares de celebridades y en propuestas de diseño actuales. En el living de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, las escaleras se convierten en un punto focal que conecta los distintos niveles de la casa con fluidez y protagonismo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron cómo es el living de su casa, que integra un diseño pensado para la vida cotidiana y al mismo tiempo alineado con las tendencias actuales. En este ambiente, las escaleras con baranda de vidrio se convierten en el punto focal que conecta los distintos niveles, aportando transparencia y dinamismo.

VDV