Revelaron cómo la China Suárez fue protagonista en la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara

Dos de las celebridades que pasaron de amigas a enemigas, y que su pelea sigue siendo tema de debate con el correr de los años, son Paula Chaves y Zaira Nara. Las modelos fueron muy cercanas durante un tiempo, demostrando que su relación iba más allá de la moda. Pero el distanciamiento y las tensiones se comenzaron a notar. Diversas teorías comenzaron a surgir a su alrededor, al igual que personajes que habrían estado implicados. En las últimas horas, la China Suárez se sumó como protagonista, ya que dieron a conocer que su rol habría provocado la desconfianza entre las examigas.

Paula Chaves, China Suárez, Zaira Nara

El rol de la China Suárez en la pelea de Paula Chaves y Zaira Nara

La pelea de Paula Chaves y Zaira Nara fue atribuida a diversos factores que provocaron el fin de una fuerte amistad. En los últimos días, incluso, se atribuyó la aparición de algunos personajes que jamás habían sido nombrados como parte de la supuesta traición que habría terminado con su relación. La China Suárez volvió a ubicarse en el ojo de la tormenta, ya que una nueva teoría respecto al primer Wandagate habría sido el fin definitivo de la amistad.

En SQP (América), Yanina Latorre investigó que la separación definitiva de las modelos habría ocurrido en el 2021, en medio de los rumores de infidelidad de Mauro Icardi contra Wanda Nara. Según explicó, la conductora de MasterChef mandó a su hermana a consultarle a Paula sobre si la China seguía hablando con su esposo. “Zaira va a la casa de Paula y le pide que hable con la China. Paula le pregunta a la China, que la sacó corriendo y le dijo que era un invento de Wanda. Le mintió”, sumó la conductora.

Sin embargo, esta investigación por detrás fue la que provocó un gran enojo de Icardi sobre Wanda, y una posición incómoda a Paula Chaves. “Se armó toda una trifulca entre Paula, la China, Zaira… Paula se sintió expuesta, que se quedó en el medio de todo ese lío… El problema fue el pasadizo de información, ahí empieza a quebrarse”, cerró Yanina Latorre, destacando el protagonismo del Wandagate en la pelea de las modelos.

Paula Chaves y Zaira Nara: enemigas públicas

En un comienzo, y tras verse el distanciamiento entre Paula Chaves y Zaira Nara, se atribuyó a que el romance de la segunda con Facundo Pieres había sido el detonante del fin de su amistad. Estar saliendo con el ex de tu amiga parecía una teoría acertada y fue la aceptada por todos. Sin embargo, en los últimos días, las modelos dejaron ver que su enojo iba más allá de un romance y que seguía tan latente como siempre.

Chaves le quitó el madrinazgo de su hija a Nara y, en eventos en común, evitaron cualquier clase de contacto con la otra. Ahora, salieron supuestos audios que implican una ruptura de la confianza, debido a que se sumaron escándalos ajenos. Tajante, y para dejar en clara algunas cosas, Latorre contó lo que conversó con la conductora de OLGA. “Paula me jura que no es por Facundo Pieres. El problema se remonta a esa época, resulta que Wanda quería saber cosas de la China", expresó.

Paula Chaves, Zaira Nara

Los usuarios de las redes sociales, que no pierden el tiempo en desatar debates sobre los escándalos de famosos, comenzaron a dar sus teorías respecto al fin de la amistad entre Paula Chaves y Zaira Nara. Por su parte, ambas modelos evitan hablar de la otra, y no quieren dar detalles al momento de enfrentarse a las cámaras. Los periodistas encuentras diferentes posturas y pruebas que demuestran que aún la guerra está latente entre ellas.

A.E