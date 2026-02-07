A días de ser mamá, Úrsula Corberó compartió un tierno paseo por Madrid junto a Ricardo Darín: el video

Úrsula Corberó atraviesa una etapa muy especial en su vida: la dulce espera de su primer hijo, fruto de su amor con el Chino Darín. La actriz española elige transitar este momento con total reserva y lejos de la exposición pública. Sin embargo, en las últimas horas, su pareja fue testigo de una dulce escena entre ella y su padre, Ricardo Darín, que no dudó en compartir con sus seguidores de las redes sociales.

Úrsula Corberó y Ricardo Darín recorrieron las calles de Madrid

En la recta final de su primer embarazo, Úrsula Corberó volvió a despertar ternura al mostrarse disfrutando de un relajado recorrido por las calles de Madrid, acompañada por su suegro, el reconocido actor Ricardo Darín. El momento no pasó desapercibido y quedó registrado en un breve clip que compartió el Chino Darín a través de sus historias de Instagram, donde dejó ver una escena cotidiana y familiar que rápidamente generó repercusiones.

El Chino Darín y Úrsula Corberó

En el video se puede ver a Úrsula Corberó caminando del brazo de Ricardo Darín, en una actitud cercana y cómplice, mientras avanzan con tranquilidad por una calle céntrica de la capital española, rodeados de bares, turistas y el ritmo habitual del lugar. Fiel a su estilo sofisticado, la actriz eligió un look total black, ideal para esta etapa de su embarazo y para una salida al aire libre.

El look total black de Úrsula Corberó para un relajado paseo con Ricardo Darín

Su outfit tuvo protagonista elegante y cómodo a la vez: un tapado largo y negro de corte recto. Esta pieza estuvo combinada con prendas amplias en la misma tonalidad: camiseta manga larga y pantalón sastrero. Como accesorio, la artista escogió una bufanda de lana para protegerse de las bajas bajas temperaturas y unos anteojos oscuros. Estos complementos elevaron su estilismo sobrio y le brindaron un guiño canchero.

Además, Úrsula Corberó priorizó la comodidad y llevó unas zapatillas deportivas en color blanco y con resortes. Esta elección sumó un sutil contraste al conjunto monocromático. En cuanto a su beauty look, el mismo incluyó un cabello suelto con flequillo abierto y un maquillaje natural. Ricardo Darín, por su parte, se mostró con una chaqueta de cuero, campera tejida en tono chocolate y pantalón de jeans en azul oscuro. Al igual que su nuera, optó por el mismo calzado.

En la publicación que realizó el Chino Darín se los puede ver caminando con perfil bajo y demostrando, una vez más, el buen vínculo que mantienen. Sin comentar nada y dejando que el video hable por sí solo, el actor compartió que sus padres ya se encuentran en España para disfrutar de la llegada del bebé.

Como era de esperarse, el video no tardó en generar repercusiones en las redes, donde los usuarios destacaron la complicidad entre ambos, el estilo de la joven y la escena familiar. De esta manera, a días de ser mamá, Úrsula Corberó compartió un tierno paseo por Madrid junto a Ricardo Darín.