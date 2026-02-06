La nueva conquista de Facundo Moyano que generó un tsunami en el espectáculo argentino

El exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano fue visto en las últimas horas en una situación muy cariñosa junto a Candela Arizaga, una influencer y modelo que en 2024 tuvo un romance con L-Gante. La aparición de ambos juntos en un restaurante de Puerto Madero encendió rápidamente la agenda del espectáculo argentino.

Candela Arizaga, modelo e influencer, anteriormente pareja del cantante L-Gante.

Según publicó TN, las imágenes que circularon muestran a Moyano y Arizaga cenando uno al lado del otro, muy acaramelados y en un clima relajado, lo que muchos interpretaron como un posible incipiente romance entre el dirigente y la joven. El periodista que cubrió la escena relató que, cuando se retiraron del lugar, primero salió Moyano y luego Arizaga, un detalle que acentuó la percepción de complicidad entre ambos durante la noche.

Quién es Candela Arizaga, la ex de L-Gante

Candela Arizaga es conocida en las redes sociales por su actividad como modelo e influencer, con una base de seguidores que supera los 300 mil en Instagram. En 2024 se la vinculó sentimentalmente con L-Gante, con quien mantuvo una relación breve pero muy comentada tanto por los seguidores de la cumbia urbana como por el ambiente del espectáculo.

Esa relación terminó en medio de rumores de tensiones y versiones mediáticas luego de una visita de L-Gante a Wanda Nara, que generó comentarios cruzados sobre celos y posibles infidelidades. En ese contexto, la aparición de Candela junto a Moyano sorprendió a muchos seguidores y usuarios de redes, que rápidamente comenzaron a especular sobre si se trata de un nuevo romance formal o simplemente de un acercamiento social.

La vida sentimental de Facundo Moyano tras la separación

Facundo Moyano estuvo casado con Eva Bargiela, modelo con quien llegó a formar una familia y cuyo vínculo terminó en 2023, tras casi dos años de matrimonio. Su separación generó repercusión en los medios, incluso con declaraciones públicas y momentos sobre el proceso de divorcio.

La modelo posaba junto a Elian Valenzuela

Desde entonces, Moyano mantuvo un perfil relativamente más reservado en cuanto a su vida amorosa, aunque su presencia pública con distintas mujeres —como se vio en eventos y viajes anteriormente— ya había despertado rumores sobre posibles nuevas parejas.

Lo que sí quedó claro con estas recientes imágenes es que su vínculo con Candela Arizaga generó mucha atención, sobre todo porque ella estuvo vinculada con otra figura popular del espectáculo como lo fue L-Gante.

La aparición de la pareja fue rápidamente replicada en medios y en plataformas sociales, con comentarios de todo tipo: desde quienes celebran la nueva etapa del dirigente hasta quienes analizan la relación a la luz de los antecedentes de cada uno. En redes, las fotos y el relato de la cena fueron compartidos con miles de reacciones, subrayando el interés del público por lo que sucede en la intimidad de los famosos.

Aunque hasta el momento ni Facundo Moyano ni Candela Arizaga han emitido una confirmación oficial sobre su relación, las señales emitidas en esa salida nocturna ya marcaron un punto de inflexión en la crónica rosa nacional.

