A días de ser papá, el Chino Darín mostró las fotos del increíble antes y después en el embarazo de Úrsula Corberó

Para el Chino Darín y Úrsula Corberó este 2026 será sumamente especial ya que se convertirán en padres por primera vez tras una década de noviazgo. La pareja, que había arribado a Argentina para pasar tiempo con la familia del actor, regresó a Madrid para prepararse para el nacimiento de su primogénito. Es por ello que, el flamante futuro papá invadido por la nostalgia y por la ansiedad de conocer a su bebé, compartió tiernas postales de la actriz española con un divertido antes y después.

Chino Darín y Úrsula Corberó, una historia de amor que enternece

Úrsula Corberó y el Chino Darín se conocieron en 2015 durante la grabación de la serie La Embajada. De acuerdo con el testimonio brindado por la intérprete en el programa de Susana Giménez (Telefe), fue amor a primera vista. “La primera vez que nos vimos, yo estaba haciendo las pruebas de vestuario para ‘La embajada’. Es lo que hacemos los actores, que nos cambiamos entre todos sin conocernos. De repente, él llega, yo no lo había visto nunca y le dije ‘Hola, soy tu novia’, porque tenía que actuar como su pareja”.

Úrsula Corberó y Chino Darín | Instagram

En este marco, el hijo de Ricardo Darín, con un temple más sereno y calmo, señaló: “Fue su chispa, su energía, su alegría y ese don de levantar a un muerto”. Desde ese entonces, construyeron una relación sólida y llena de proyectos laborales que los llevaron a triunfar en los cines y en las pantallas de streaming. En paralelo, ambos mantuvieron su vida sentimental lejos de los bullicios de la farándula enfocándose a vivir su historia de amor sin tantos alardes ni exposición excesiva.

Úrsula Corberó | Instagram

El Chino Darín presumió la pancita de Úrsula Corberó

Hoy a más de una década de amor, el Chino Darín sorprendió a todos sus seguidores en su cuenta personal de Instagram al compartir dos postales de Úrsula Corberó en diversas etapas de gestación. Con un divertido juego del Antes y Después, el dramaturgo presumió la pancita de su pareja. En la primera imagen se la puede ver llevando a cabo pocas semanas, por lo que su barriguita simplemente se asomaba. Con cara de sorpresa y apoyada sobre un mueble, la joven dejó al descubierto su panza y posó para la foto inmortalizando un recuerdo sumamente significativo para ambos.

En la otra fotografía, la del Después, se la ve a Úrsula sonriente con una imponente panza a punto de dar a luz. Debido a la época invernal que está atravesando el continente europeo, se puede apreciar que lleva puesto un buzo que recubre todo su torso a la perfección.

Úrsula Corberó | Instagram

De esta manera, Ursula Corberó y el Chino Darín se preparan para la llegada al mundo de su primer hijo. No obstante, antes, seguirán capturando con las cámaras de sus teléfonos los momentos más íntimos y significativos del niño en el vientre de su mamá, mientras el actor se encarga de acompañar a su pareja de la manera más tierna y divertida.

NB