Pampita da cátedra de sofisticación y minimalismo en cada uno de sus looks. En esta oportunidad, la conductora se mostró desde una paradisíaca isla con una prenda que rinde honor a su clásico estilo y adelanta el color que se llevará en primavera. Como era de esperarse, sus fotos cosecharon miles de elogios por partes de sus fieles seguidores.

Adiós al invierno: Pampita marca tendencia con el vestido y el color que dominarán la primavera

Pampita volvió a enamorar con su look durante sus vacaciones en Tahití, en la Polinesia Francesa. A través de su cuenta de Instagram, la modelo se mostró con un atuendo que refleja elegancia, frescura y la tendencia que marcará la próxima temporada.

Según se puede ver en las imágenes, Pampita escogió un particular vestido en color marrón chocolate para disfrutar de un paseo por las paradisíacas playas de esta isla de ensueño. Esta tonalidad, justamente, se perfila como la favorita de la primavera, que inicia el próximo 22 de septiembre de acuerdo al sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval argentino (SHN), pese a ser un color oscuro y profundo más relacionado a la época invernal.

Pampita

Por esta razón, la empresaria se alejó de los clásicos tonos claros que suelen dominar los días cálidos y apostó por el chocolate que, además de brindar ese toque sofisticado a la prenda, resulta favorecedor para distintos tonos de piel. En cuanto al diseño elegido, el mismo está confeccionado en una tela tejida, liviana y con caída fluida, lo que lo hace perfecto para destinos con temperaturas elevadas.

Pampita

Este vestido con un largo que pasa las rodillas cuenta con un escote halter cruzado que forma un escote en V, el cual logra estilizar la figura la parte superior del cuerpo y aporta un aire sensual pero sofisticado. Un detalle que no pasó desapercibido y complementa muy bien la vestimenta es el cinturón fino con una pequeña hebilla metálica que acentúa sus curvas.

Para complementar su estilismo, Pampita llevó zapatos con tacos haciendo juego y accesorios delicados que siguen su estética minimalista: aros pequeños en dorado, cadenas y un reloj metálico. Además, acompañó su look fresco y trendy con un peinado recogido con trenza y un maquillaje natural que dejaron todo el protagonismo al vestido.

Pampita

En una de las imágenes se la puede ver sentada en un yate mientras recorre cada rincón de este espectacular destino, donde disfruta de un merecido descanso. Junto a emojis de flores rosadas en su publicación, Pampita se mostró posando sonriente y con gafas de sol de estilo retro. A las pocas horas, su posteo recibió una lluvia de "likes" y cientos de halagos: "Tan hermosa", "Bella", "Divina", "La más diosa del mundo".

Con esta elección, Pampita demuestra, una vez más, por qué es una referente indiscutida de la moda en nuestro país y le dice adiós al invierno con un look que marca tendencia: vestido tejido y el color chocolate que dominarán la primavera.