Una por una, todas las fotos de las increíbles vacaciones de Pampita en la Polinesia

Pampita se alejó de los medios de comunicación y sus trabajos en la televisión argentina para disfrutar de unas increíbles vacaciones en la Polinesia Francesa. La modelo es una de las más solicitadas en diversos eventos, y por reconocidas marcas y diseñadores, además de ser una de las conductoras más importantes de los últimos años. Es por eso que decidió tomarse unos días relajantes y disfrutar del verano paradisíaco, donde se tomó impresionantes fotos que compartió con sus seguidores.

Pampita es una de las modelos más importantes de la Argentina. Gracias a sus diversos trabajos en marcas de ropa y con diseñadores reconocidos, logró viajar a diferentes lugares alrededor del mundo, donde marcó lo mejor de la moda y la diversión del verano. En esta ocasión, decidió visitar Tahiti, la isla más grande de la Polinesia Francesa, con playas paradisíacas y divertidas actividades. En su cuenta de Instagram, no dudó en mostrar todas las fotos que se tomó y marcó tendencia.

Según mostró, viajó junto a Martín Pepa, quien la llevó a cumplir uno de sus más grandes sueños: nadar con ballenas. Entre las cristalinas aguas, la modelo y el polista vivieron una experiencia única, al igual que el viaje por velero y las largas jornadas bajo el sol en playas de ensueño. La isla cuenta con una diversidad de colores fascinante que Pampita no dudó en explotar. Entre coronas de flores y tragos en cocos, se la jugó por interiorizarse con actividades relajantes pero que le permitan conocer todos los detalles del lugar.

Al mismo tiempo, Pampita no dudó en marcar lo mejor de la moda, y mostró dos looks ideales para el próximo verano argentino. Por un lado, optó por una bikini de corte triangular y tiras ajustables en la parte inferior. La misma era de un fucsia Barbie, que le permitía que las flores a su alrededor llamen la atención. Por el otro, y durante una jornada más nocturna, optó por el vestido ceñido mocha mousse, volviendo a dejar en claro que ese es el color tendencia del año, y que se puede llevar al verano con un diseño fresco y elegante.

Pampita no dudó en compartir todos los detalles de su viaje en su cuenta de Instagram, donde recibió el halago de todos sus seguidores y seres queridos por las increíbles postales. La modelo está en su mejor momento profesional, gracias a su conducción en Los 8 Escalones y su integración al equipo de DSports. En pleno auge laboral, y enamorada de su novio Martín Pepa, decidió disfrutar de unos días relajantes antes de volver con sus responsabilidades.

