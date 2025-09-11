La adolescencia es una etapa de transformaciones profundas, donde la personalidad se redefine, el nido materno se abandona y la vida social cobra un nuevo protagonismo. Estos cambios también impactan en la dinámica familiar, algo que incluso Carolina Pampita Ardohain está experimentando.

En la última edición de “Los 8 Escalones del Millón”, la conductora compartió abiertamente los desafíos que enfrenta con su hijo mayor, Bautista Vicuña, con quien mantiene una complicidad que atraviesa las pantallas. Al parecer, la modelo enfrenta dificultades de la vida cotidiana con su heredero.

Pampita y Bautista Vicuña | Twitter

Pampita contó la súplica que le realiza a Bautista Vicuña

La simpleza y la autenticidad son cualidades que Pampita transmite a lo largo de su paso por la televisión donde aprendió a combinar la maternidad con los proyectos laborales. Durante las transmisiones del programa que premia el conocimiento, la versátil artista desliza comentarios acerca de los pormenores de la privacidad de su hogar y de cómo es su relación con sus cuatro hijos. Sin embargo, en los últimos tiempos quién ganó más notoriedad es Bautista, su primer hijo varón con Benjamín Vicuña.

El adolescente de 17 años se endulzó con los estudios televisivos logrando convertirse en uno de los jurados del formato que lidera su madre. En cada participación, se pueden percibir una serie de idas y vueltas donde cuentan los momentos más divertidos y polémicos de la dinámica familiar. No obstante, este miércoles la top models contó en primera persona las dificultades que se enfrenta a la hora de compartir un momento cotidiano en familia.

Todo comenzó cuando Barbie Simons habló de la particular acción que realiza el cantante Sebastián Yatra que confesó a viva voz que sigue durmiendo en la cama de su madre. Incrédula, Pampita preguntó: “¿Qué pasa con los hijos que quieren dormir con su mamá?”.

Fue en ese mismo momento en el que la jurado le consultó con picardía: “¿Vos te lo imaginás a Bauti a los 30 años durmiendo con vos en la cama?”. Para sorpresa de todos, la polifacética bailarina sentenció: “Si ya le tengo que rogar para que almuerce conmigo, imaginate. No sé si va a querer dormir con mamá”.

Pampita en "Los 8 Escalones del Millón" | Instagram

Este diálogo entre Barbie y Pampita quedó como un divertido momento televisivo, el cual generó identificación con las familias que tienen a algún hijo adolescente a su cargo. Además, quedó en claro la autonomía de Bautista Vicuña en lo que respecta a sus quehaceres cotidianos y en cómo poco a poco se va desprendiendo de su madre, teniendo actitudes propias de su edad.

