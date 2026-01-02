Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, apostó por el total white y dejó en claro que sigue los pasos de su madre

Taína Gravier es una de las jóvenes influencers fashionistas más observadas de las redes sociales. En todo momento, muestra sus talentos artísticos, pero, como su mamá, Valeria Mazza, elige la moda para demostrar su personalidad elegante y sensual. Es así como, en la fiesta de Año Nuevo, demostró el color del 2026, en un look de brillos y ceñido al cuerpo que se robó los halagos de los expertos y sus seguidores, y que demostró que sigue los pasos de su madre.

El look total white de Taína Gravier

Taína Gravier se unió a la tendencia total white, y brilló en la noche de Año Nuevo

Taína Gravier no duda en marcar tendencia al momento de presentarse en los eventos familiares y en sus proyectos personales. Desde atuendos total denim hasta brillos y ceñidos al cuerpo, la joven se volvió de las influencer teens más observadas por las redes sociales, siguiendo los pasos de su mamá dentro de la moda. Es por eso que, en la fiesta de fin de año, fue una de las más destacadas por el increíble look total white, dándole la bienvenida al Cloud Dancer como el color del 2026.

En su cuenta de Instagram, compartió las postales en el campo, donde optó por un vestido de estilo geométrico pero sensual. El mismo tenía un corte cuadrado, que se destacaba en el escote, pero permitía frescura gracias a las delicadas tiras que lo sostenían. Como diseño, los brillos y una tela transparente dibujaban arabescos en todo su cuerpo, dándole una vuelta de tuerca original y diferente. Como detalle final, optó por un labial oscuro que hizo resaltar el vestido y su pelo rubio, y se llevó los halagos de todos.

El look total white de Taína Gravier

Siguiendo los pasos de su mamá: el match de Taína Gravier y Valeria Mazza

Los fanáticos de la familia Mazza-Gravier no tardaron en notar el match fashion que madre e hija hicieron. Valeria Mazza y Taína Gravier son de las celebridades más unidas, y no dudan en dejarse guiños en la moda que llevan para cada ocasión. Para fin de año, no solo optaron por el mismo atelier, sino que ambas coincidieron con el corte cuadrado, ceñido al cuerpo y total white para darle la bienvenida a una nueva etapa en su vida.

El match fashion de Taína Gravier y Valeria Mazza

De esta manera, Taína Gravier dejó en claro que sigue los pasos de su madre, Valeria Mazza, sobre todo al momento de volverse una influencia en la moda. Esta vez, y para abrir este 2026, optó por el look total white, que brindó elegancia, frescura y sensualidad, sobre todo uniéndose a la tendencia de este color elegido por Pantone. La joven fue centro de atención de expertos de la moda y usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en halagarla por el increíble vestido que eligió para la ocasión.

