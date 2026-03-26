De Louis Vuitton a Hermès: los bolsos XXL con los que Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Alexis Mac Allister imponen tendencia

Los jugadores de la Selección argentina no solo deslumbran dentro de la cancha, sino también fuera de ella. En cada llegada a los entrenamientos, sus looks se convierten en una vidriera de estilo donde los accesorios ganan cada vez más protagonismo. Esta temporada, hay un claro denominador común entre Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Alexis Mac Allister: los bolsos XXL de lujo, piezas que combinan funcionalidad y alto impacto fashionista.

Así son los bolsos XXL con los que Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Alexis Mac Allister imponen tendencia

Enzo Fernández fue uno de los primeros en captar la atención con un estilismo relajado pero cuidadosamente pensado. El mediocampista del Chelsea apostó por una musculosa blanca, pantalón sastrero en verde y zapatillas, un mix entre lo casual y lo sofisticado. El detalle clave fue su bolso Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 en lona Monogram, uno de los modelos más icónicos de la maison francesa, históricamente asociado al universo del viaje. ¿Su valor? Ronda los 2.580 dólares, posicionándose como un infaltable del jet set internacional.

Por su parte, Nicolás Otamendi llevó la tendencia hacia un terreno más elegante y sofisticado. Con un outfit en clave sastrera —blazer gris de líneas modernas, pantalón negro y zapatillas—, el defensor completó el look con un imponente bolso de cuero negro de Hermès. Se trata de un Birkin Haut à Courroies (HAC), una versión más grande y estructurada del icónico modelo de la maison francesa, originalmente concebida como bolso de viaje. Símbolo absoluto de exclusividad, su precio parte desde los 10.000 dólares y puede escalar a cifras mucho más altas según el cuero y la edición.

Nicolás Otamendi

En la misma línea, pero con una impronta más sporty, Alexis Mac Allister demostró que esta tendencia también se adapta a los looks urbanos. Con una campera celeste de aire retro, pantalón deportivo y zapatillas chunky, el mediocampista del Liverpool sumó un bolso tejido al hombro de Bottega Veneta. Reconocible por su clásico entramado “intrecciato”, esta pieza puede superar los 3.000 dólares y confirma que incluso en clave relajada, el lujo encuentra su lugar.

Alexis Mac Allister

Así, los futbolistas de la Selección redefinen el concepto de estilo off duty: los bolsos XXL dejan de ser un simple complemento para convertirse en el eje de sus outfits. Entre logos icónicos, cuero artesanal y diseños funcionales, estos accesorios no solo acompañan sus viajes, sino que también consolidan una nueva forma de entender la moda masculina, donde el detalle lo es todo.