El exitoso negocio de Tomás Kloosterboer, el hermano de Marcela Kloosterboer, en Hawái

Marcela Kloosterboer es dueña de una extensa trayectoria en ficción y teatro, y pese a la popularidad, que cosechó con cada uno de sus trabajos, siempre eligió resguardar su intimidad familiar. Por esta razón, hace algunos años cuando mostró por primera vez a su hermano Tomás revolucionó las redes sociales. Ahora, la artista se animó a contar más sobre el joven y su vida en Hawái.

Marcela Kloosterboer habló del increíble presente de su hermano en Hawái

La visita de Marcela Kloosterboer a Otro día perdido (eltrece) dejó varios momentos divertidos y también algunas revelaciones familiares que sorprendieron al público. Durante la charla con Mario Pergolini, la actriz habló con orgullo sobre la vida que construyó su hermano Tomás en Hawái, donde se convirtió en un exitoso empresario gastronómico.

Según contó Marcela Kloosterboer, su único hermano, que es apenas un año mayor que ella, vive desde hace una década en la paradisíaca isla de Oahu y logró desarrollar allí un importante emprendimiento vinculado a la gastronomía. “Tiene restaurantes y le va muy bien", contó. Al ser consultada sobre si va seguido a verlo, la actriz contestó que lo visita de manera ocasional debido a la distancia. "Es muy lejos", explicó.

Marcela Kloosterboer ya había mencionado anteriormente el gran presente de su hermano Tomás en una entrevista con la revista Pronto, donde reveló algunos detalles de su vida en Hawái y de los viajes que realiza para reunirse con él y su familia. “Vive en Oahu, que es una de las islas de Hawaii. Voy cada tanto a verlo pero es tan lejos que el viaje se hace medio insoportable”, aseguró en aquella oportunidad, dejando en claro que, aunque disfruta muchísimo del destino, el trayecto desde Argentina suele ser agotador.

Marcela Kloosterboer junto a su hermano Tomás

A qué se dedica Tomás Kloosterboer, el único hermano de Marcela Kloosterboer

Además, Marcela Kloosterboer reveló a qué se dedica. "Tiene tres restaurantes y una cervecería. La re pegó, es un genio”, manifestó con total admiración sobre su hermano, Tomás Kloosterboer, en una entrevista para Pronto. Sin embargo, aclaró que detrás de las playas y el clima tropical hay una rutina muy intensa de trabajo. “Está la idea de que Hawái es un viva la pepa pero no; él trabaja un montón. Se levanta temprano, lleva a su hijo al colegio y arranca a laburar”, aseguró desmitificando la idea de una vida completamente relajada en la isla.

Tomás Kloosterboer está en pareja con Justina Ladogana y juntos formaron una familia en Hawái. Son padres de Koa, el ahijado de Marcela, quien actualmente tiene 9 años y mantiene un vínculo muy cercano con la actriz. De hecho, al hablar sobre él, la artista describió con mucha ternura cómo es el pequeño. “Es surfer. Tiene la edad de mi hija y tiene el pelo largo, rubio”, relató recientemente en la charla con Mario Pergolini.

Marcela Kloosterboer junto a su hermano Tomás

Tiempo atrás, Marcela Kloosterboer también había compartido una foto junto a Tomás en redes sociales y la publicación rápidamente causó revuelo entre sus seguidores. Muchos quedaron sorprendidos por el perfil bajo de su hermano y también por el estilo de vida que lleva en uno de los destinos más soñados del mundo.

De esta manera, el exitoso negocio de Tomás Kloosterboer, el hermano de Marcela Kloosterboer, en Hawái se encuentra vinculado al rubro gastronómico. El joven es dueño de varios restaurantes y de una cervecería a los que le va muy bien, los cuales le permitieron construir una vida estable rodeado de mar, surf y turistas. En una nota reciente, las declaraciones de la artista dejaron ver el fuerte vínculo familiar que mantienen pese a la distancia y el orgullo que siente por el camino que eligió y logró consolidar en el archipiélago del Pacífico.