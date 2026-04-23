Así es el espectacular jardín de Valu Cervantes y Enzo Fernández: horno pizzero, deco monocromática y lujo

Las casas de las celebridades son una perfecta mezcla de lujo y espacio al aire libre para que ellos y sus hijos puedan disfrutar de los días lindos y los juegos en familia. Valentina Cervantes y Enzo Fernández se unieron a esta tendencia y, tras la mudanza a su nuevo hogar en Inglaterra, decidieron priorizar un estilo de vida conectado con la naturaleza para Olivia y Benjamín. Es así como, en un día a puro relax, mostraron el lujoso jardín y cómo lo condicionaron para el juego y las reuniones con amigos.

Una tarde familiar con Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Así es el lujoso jardín de Valu Cervantes y Enzo Fernández: horno pizzero y deco monocromática

Valentina Cervantes no duda en mostrar la intimidad de su casa, sobre todo en momentos claves como cumpleaños y las fiestas de fin de año. Allí, reveló que, junto con Enzo Fernández, buscan que sus hijos tengan una conexión con la naturaleza, para jugar y para que los adultos disfruten de reuniones al aire libre. En las últimas horas, abrió las puertas aún más de su hogar, y mostró el increíble jardín que fusiona la diversión infantil con la decoración monocromática.

Justo a la salida de la casa, presentan un breve espacio, con pisos claros, donde se pueden sentar a disfrutar de un asado o una comida. Para cocinarla, tienen a su costado, horno pizzero y dos parrillas móviles, que crean una especie de cocina de exterior. En el pasto, apostaron por el living geométrico y moderno, manteniendo los colores claros y neutros como el gris, el blanco y el negro. Para los menores, agregaron algunos juegos como una mini cancha de fútbol colorida, y le dieron el espacio a sus tres perros que recorren el jardín con felicidad.

El lujoso jardín de Valu Cervantes y Enzo Fernández

El lujo minimalista: la casa de Inglaterra de Valu Cervantes y Enzo Fernández

A principios del 2026, Valu Cervantes reveló en una edición especial de Por el Mundo (Telefe) que Enzo Fernández había querido despedirse de su antigua casona de estilo quiet luxury para apostar por un minimalismo de luz natural y decoraciones modernas.

Es así como encontraron el lugar perfecto en Inglaterra, donde el lujo minimalista se desprende a través de una decoración total white. Desde los sillones hasta los marcos de las ventanas, encontraron la manera de reflejar esa luz natural que entra de su jardín para todo el interior de su casa. Sin embargo, con algunos cuadros y fotografías de ellos, le agregan detalles coloridos, haciendo que llamen la atención en medio de toda la modernidad.

La lujosa casa de Valu Cervantes y Enzo Fernández

A pesar de que los usuarios se enamoraron del interior, ellos destacan en sus fotos el gran jardín donde pasan la mayor parte del tiempo. Con horno pizzero, deco monocromática y algunos juegos para los menores, Valu Cervantes y Enzo Fernández encontraron el lujo para sus reuniones al aire libre dándole la importancia al patio trasero de su nueva casa. En las últimas horas, compartieron una tarde relajante y familiar íntima, donde abrieron las puertas a sus seguidores a través de postales.

A.E