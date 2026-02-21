Así es la casa de Maxi López en Nordelta: muelle propio, vista al lago y vecino de Wanda Nara

Maxi López está preparando todo para el arribo de su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos Elle y Lando al país. Es por esta razón que decidió abandonar su vida en Europa para radicarse por completo en Argentina. Para ello, deberá acondicionar todo antes de que llegue su familia de Suiza, incluida su vivienda. En este marco, se conoció que el exfutbolista alquiló una lujosa mansión en uno de los barrios más sofisticados del Gran Buenos Aires, donde residen sus hijos adolescentes Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con Wanda Nara.

Maxi López vecino de Wanda Nara

En las últimas horas trascendió que Maxi López se radicaría definitivamente en Argentina luego del rotundo éxito que tuvo su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), pero para ello, debió convencer a Daniela Christiansson de venirse a vivir en Argentina junto a los pequeños Elle y Lando. De acuerdo a la información propiciada en el programa Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV), la vivienda que eligió el empresario está situada en Nordelta, en el mismo barrio privado del cual es propietaria Wanda Nara.

Daniela Christiansson y Maxi López | Instagram

La mansión, valuada en más de 20 mil dólares mensuales, superando ampliamente los 200 mil dólares al año. La misma cuenta de amplios ambientes, piscina, parque y espacios de grandes dimensiones, priorizando la comodidad y el confort de los más chiquitos y de la modelo. No obstante, trascendió que el exdelantero de River Plate rentó la casa al papá de Ivana Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond. Los panelistas del ciclo de espectáculos de América lanzaron: “Es una cachetada al pobre”.

Maxi López y Wanda Nara | Instagram

Las exigencias de Maxi López para concretar el acuerdo inmobiliario

Las expectativas de la mudanza de Maxi López a este barrio exclusivo de Nordelta fue el tema que abordaron los medios de espectáculos estos últimos días. El periodista Santiago Sposato detalló en A la Tarde (América) las exigencias que el ex de Wanda Nara había puesto para concretar el acuerdo inmobiliario: “Casa importante al agua, cinco dormitorios, barrio Yacht, puede ser Golf, Virazón o Los Puentes. Presupuesto entre 18 mil y 20 mil dólares por mes. Por un año, mínimo”.

Ivana Figueiras en la mansión que alquiló Maxi López | Instagram

Por su parte, de acuerdo con las imágenes difundidas desde el perfil de la novia de Darío Cvitanich, la lujosa propiedad cuenta con un muelle propio compuesto por un sofisticado deck con vista panorámica hacia el lago y las islas que conforman el complejo habitacional de élite. Así, López estaría, por primera vez, conviviendo en el mismo radar geográfico junto a sus cinco hijos.

De esta manera, Maxi López dejó en claro que está dispuesto a recibir con todos los lujos y las comodidades a su familia, mientras sigue llevando a cabo sus proyectos laborales en el país. Según Yanina Latorre, el exesposo de la presentadora de Telefe habría firmado un opulento contrato con un canal de streaming marcando su presencia en la farándula nacional.

NB