Zaira Nara desafió al frío y armó su look en plena nieve: de una bikini a un outfit invernal

Zaira Nara siempre se las ingenia para cautivar a su comunidad de Instagram. En esta ocasión, la conductora aprovechó su viaje a Italia para mostrar cuál fue el look en capas que armó para afrontar el frío y recorrer los alpes italianos. Como era de esperarse, los usuarios no dejaron de comentar su posteo con halagos y admiración.

Canchero y abrigado: así es el look que Zaira Nara lució en la nieve

Zaira Nara volvió a desplegar toda su pasión por la moda y esta vez lo hizo desde un escenario soñado: los Alpes italianos. La top model viajó al país europeo invitada por una reconocida marca de bebida alcohólica y, fiel a su estilo, compartió una publicación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

"-10° y todavía acogedor", escribió la empresaria junto al video que la muestra afuera de un exclusivo iglú en medio de la nieve. En el mismo, además, muestra las prendas elegidas para enfrentar el frío polar sin resignar comodidad y estilo. Sin dudas, el entorno blanco e imponente funcionó como el marco perfecto para un estilismo monocromático que combinó abrigo y sensualidad.

Zaira Nara

Zaira Nara compartió la prenda perfecta para enfrentar el frío polar

Al empezar el clip, Zaira Nara luce una diminuta bikini negra a la que le suma un conjunto térmico: camiseta mangas largas y calza con estampado cuadrillé en blanco y negro. Una vez que logró la base de su look, agregó medias de lana y dejó ver la pieza protagonista: mono entallado en tono beige. Su corte flare, su confección ceñida y el detalle de su amplio cinturón en la cintura realzaron su silueta. Asimismo, este ítem invernal posee una capucha de pelo sintético en tono beige, lo que le aporta volumen, textura y un aire lujoso ideal para el entorno nevado.

Su propuesta se completó con un guiño a la estética Y2K: botas de pelo sintético en color beige, ideales para la nieve y en sintonía con la estética invernal del paisaje alpino. El match cromático generó un efecto armónico que elevó aún más la apuesta y llamó la atención en las redes sociales.

Como accesorio, Zaira Nara eligió una riñonera de eco cuero negro que aportó contraste y elevó el estilismo con un guiño urbano y sofisticado. En cuanto al beauty look, la empresaria llevó el cabello suelto, lacio y natural, acompañado por una piel fresca, prácticamente sin maquillaje. La apuesta minimalista realzó sus facciones y reafirmó su belleza al natural.

Así, la empresaria se mostró lista para disfrutar de una experiencia inolvidable en Italia y enfrentar las bajas temperaturas con estilo. Su posteo en Instagram, donde combinó lifestyle, moda y lujo en partes iguales, no tardó en cosechar una lluvia de “likes” y elogios por parte de sus seguidores.

"Siempre tan linda", "Qué belleza", "No se puede ser más diosa", "Esas botas son divinas", "Te queda hermoso el enterito", "Todo te queda bien", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la modelo en su reciente publicación. De esta manera, Zaira Nara desafió al frío y armó su look en plena nieve, pasando de una bikini a un outfit invernal que dejó en claro que sabe adaptar las tendencias a cualquier escenario, incluso a temperaturas bajo cero.