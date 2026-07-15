En lo suyo fue el “distinto” que marcaba la diferencia, el creativo más importante de la publicidad argentina contemporánea y mentor, junto a su histórico socio Carlos Baccetti, de algunos de los comerciales que más impacto causaron en las últimas décadas.

El adiós a Ramiro Agulla: el dolor de su mujer y sus cinco hijos

Recordar tan solo el aviso de "La llama que llama", el recordado "Gol, gol, gol" de Quilmes con música de Trainspotting o haber sido el cerebro de la campaña política que catapultó a Fernando de la Rúa a la Presidencia son apenas algunos ejemplos de su talento. La repercusión de su trabajo trascendió las fronteras: entre sus clientes figuró el exsenador estadounidense John McCain y la agencia que fundó en 1994 junto a Baccetti fue elegida en dos oportunidades (2006 y 2009) como la segunda mejor del mundo.

Delfina Vázquez Maiztegui traslada el féretro junto a los cinco hijos de Ramiro: Azul, Ramiro, Jazmín, Silvestre y Santino.

Nacido en Río Gallegos en 1964, ocurrente e irónico como pocos, Ramiro Agulla vivía con la misma intensidad con la que trabajaba. Fue padre de cinco hijos, fruto de sus relaciones con Florencia Domínguez Alzaga y, más tarde, con Delfina Vázquez Maiztegui, con quien compartió su vida hasta el final.

El último adiós a Ramiro Agulla fue en el Jardín de Paz.

Todo parecía brillar en su camino hasta que una operación de corazón, realizada hace algunos años, fue debilitando su salud. Finalmente, el jueves 9 de julio, una neumonía derivó en un shock séptico que terminó con su vida. Su muerte conmocionó tanto a su familia como al mundo de la publicidad.

Juliana Awada.

Martín Cabrales.

Su socio y amigo Carlos Baccetti le dedicó un emotivo mensaje: "Solo cambia la ubicación del logo... pero los amigos no desaparecen... solo mueren. Siempre vivo para mí", escribió junto a una gráfica en la que su apellido aparecía sobre el césped y el de Agulla sobre una nube.

Willy Kohan.

Roberto ‘Tato’ Lanusse.

El último adiós fue el viernes 10 en el cementerio Jardín de Paz. Desde Londres, donde ambos trabajan, viajaron sus hijos Azul (34) y Ramiro (33), fruto de su primer matrimonio. Allí se reunieron con Jazmín (23), Silvestre (23) y Santino (22), los tres hijos que tuvo con Delfina Vázquez Maiztegui.

Julieta Kemble.

La viuda recibió a numerosos amigos que se acercaron para despedirlo por última vez. Entre ellos estuvieron Carlos Baccetti, Juliana Awada, Paula Cahen D'Anvers, Julieta Kemble, Roberto "Tato" Lanusse, Martín Cabrales, Willy Kohan y Santiago Hirsig.

Paula Cahen D'Anvers.

Recuerdos, anécdotas y vivencias compartidas se mezclaron con el dolor por una despedida inesperada. "Sólo estar juntos y la magia aparecía", lo recordó Baccetti junto a una fotografía de ambos trabajando en la oficina. Una forma de ser y de crear que, para quienes lo conocieron, será muy difícil de reemplazar.