Murió Ramiro Agulla, el hombre que marcó la historia de la publicidad

El mundo de la publicidad y los medios atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Ramiro Agulla, uno de los publicistas más reconocidos de la Argentina. Según pudo saber CARAS, el creativo que tenía 62 años se encontraba atravesando un delicado cuadro de salud.

Falleció Ramiro Agulla: qué le pasó

Ramiro Agulla se encontraba internado debido a un episodio de mucha fiebre y, durante su hospitalización, sufrió una descompensación que derivó en su fallecimiento. De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, el hombre había sido sometido hace poco tiempo a una compleja operación de corazón, por lo que su estado de salud ya era motivo de preocupación.

La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito de la comunicación, la publicidad y los medios, donde Ramiro Agulla dejó una huella gracias a una destacada trayectoria y a su participación en algunas de las campañas más emblemáticas de las últimas décadas. Junto a Carlos Baccetti conformó uno de los dúos creativos más exitosos de la década del 90 y fue el responsable de piezas icónicas como "La llama que llama", el recordado comercial de Telecom que se convirtió en un fenómeno cultural.

Su talento también tuvo un fuerte impacto en la comunicación política. Fue el autor de la campaña que llevó a Fernando de la Rúa a la Presidencia de la Nación y, a lo largo de su carrera, asesoró a importantes dirigentes como Carlos Menem, Sergio Massa, José Manuel de la Sota, Francisco de Narváez, Sebastián Piñera, Vicente Fox y John McCain, entre otros.

Noticia en desarrollo...