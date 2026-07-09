Antonito de la Rúa se despidió de Ramiro Agulla: la amistad que nació con una de las publicidades más recordadas de la historia

Este jueves 9 de julio, el mundo de la comunicación y la publicidad despidió a uno de los creativos que dejó una huella en la industria durante la década de los 90: Ramiro Agulla. Según trascendió, el publicista falleció a los 62 años tras sufrir una descompensación mientras permanecía internado en un hospital. En medio de la conmoción por la noticia, Antonito de la Rúa le dedicó un sentido mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

La amistad entre Antonito de la Rúa y Ramiro Arrulla

La amistad entre Antonito de la Rúa y Ramiro Agulla surgió a partir de su vínculo con el mundo de la publicidad y la comunicación, y se consolidó durante la década de los 90 y los primeros años de los 2000. El fallecido publicista fue uno de los creativos más influyentes de Argentina y, junto a Carlos Baccetti, fundó una de las agencias de publicidad más prestigiosas del país. En esos años, el empresario comenzó a desarrollar proyectos vinculados a la comunicación, el marketing y el entretenimiento, ámbitos en los que coincidió con Agulla y forjó una relación de amistad que se mantuvo durante décadas.

Murió Ramiro Agulla, el hombre que marcó la historia de la publicidad | Redes Sociales

Asimismo, ambos empresarios trabajaron juntos en la creación de la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, donde ambos integraron el equipo de comunicación. Incluso hubo quienes afirmaron que Agulla se había convertido en una especie de "ideólogo" del grupo que rodeaba a Antonio.

Con el paso del tiempo, mantuvieron un vínculo cercano que trascendió lo profesional. De hecho, Antonito fue una de las personas que lo homenajeó públicamente tras conocerse la noticia de su fallecimiento, recordando con afecto y destacando tanto su talento creativo como su calidad humana. Lo hizo mediante un sentido posteo en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, donde bastaron tan solo dos imágenes para trazar el lazo de amistad que los unía.

Antonito de la Rúa y Ramiro Agurra | Instagram

Así fue la despedida de Antonito de la Rúa a Ramiro Agulla

Aunque no desplegó ninguna palabra al respecto, Antonito de la Rúa dejó que las postales hablen por sí solas. Es por esta razón, que en una de las tomas se lo ve junto a Ramiro Agulla, ambos sentados compartiendo un asado. Relajados y en plena sobremesa, los dos empresarios observan con atención algo que ocurre fuera de cuadro, en una escena que refleja la cercanía y la complicidad que los unía.

En otra fotografía en tono sepia y apochada con un pequeño broche de madera sobre un cordón, Agulla aparece al lado de Darío Lopérfido, quien tuvo un rol clave en la llegada del publicista creativo al equipo de comunicación de De la Rúa durante su etapa como candidato presidencial. De ese trabajo conjunto surgió una de las campañas políticas más recordadas de la historia, “Dicen que soy aburrido”, marcando una nueva forma de hacer comunicación política interpelando al público desde una perspectiva emocional y directa.

Darío Lopérfido y Ramiro Agurra | Instagram

La noticia de la muerte de Ramiro Agulla significó un nuevo golpe para Antonito de la Rúa, quien en poco tiempo perdió a dos figuras que formaron parte de momentos clave de su vida. La partida del publicista se suma a la ausencia de Darío Lopérfido -quien falleció en febrero 2026 en Madrid- otro de los nombres que integró aquel círculo de confianza del empresario e hijo del fallecido expresidente. De esta manera, la despedida de ambos representa la pérdida de dos protagonistas de una época que marcó la historia política y comunicacional argentina.