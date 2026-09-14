El tierno ida y vuelta de Cande Tinelli y Coti Sorokin tras la muerte de su perrita: "Me diste tu amor y recibiste el mío"

En un momento de profunda tristeza, Cande Tinelli enfrenta la pérdida de Linda, su fiel compañera de cuatro patas, quien falleció este lunes 14 de septiembre. La despedida de la querida perra ha conmovido a todos sus seguidores y círculo cercano, en especial a su exesposo y cantante Coti Sorokin, quien compartió públicamente su muestra de cariño y respeto hacia el animal que ambos amaron y cuidaron en conjunto.

Coti Sorokin le dedicó un dulce mensaje a Linda, la perra de Cande Tinelli tras su muerte

A pesar de que se separó de Cande Tinelli hace algunos años, Coti Sorokin usó sus redes sociales para despedirse de Linda, la mascota de su expareja. El cantante publicó una foto inédita de cuando convivía con la perra y le dedicó unas sentidas palabras cargada de ternura.

Coti Sorokin y Cande Tinelli//Instagram

“Se nos fue Linda. La princesa Linda partió. La generala, la comandante en jefa del amor, la experta, diferente a todo. De los pocos seres de luz real que me tocó conocer hasta ahora en mi vida. La enana famosa elevada dulce y rabiosa al mismo tiempo”, dicen las primeras líneas que escribió el artista junto con una postal de él y la perra recostados en la cama.

Además, el artista destacó la personalidad de la mascota de la influencer y describió: “Sabía respetar y cómo hacerse respetar. Ella sabía todo. Sentía y presentía, conectaba. Entendía todo. En quien confiar, en quien no confiar”. Por otro lado, el cantante manifestó su amor hacia Linda y expresó con dolor lo mucho que la va a echar de menos. “Siempre te voy a amar Linda de mi alma. Te quedaste en mi para siempre".

Coti Sorokin junto a Linda, la perra de Cande Tinelli//Instagram

"Me enseñaste tanto. Me diste tu amor y recibiste el mío, sin ninguna condición. Nos entendimos, siempre nos entendimos. Nos amamos mucho”, sumó el artista y cerró: “Ahora te toca un nuevo lugar, de amor y legado. Un lugar en nosotros y en ese paraíso que es tu nueva casa, ahí vas a ser feliz para siempre”.

Cande Tinelli respondió al posteo de Coti Sorokin tras la muerte de su perra

La repercusión en las redes sociales no tardó en llegar. La publicación de Coti Sorokin fue ampliamente comentada y compartida, generando una ola de mensajes de apoyo y reconocimiento hacia la relación que ambos compartieron con Linda, más allá de su historia de pareja. La cercanía emocional expresada por el cantante sorprendió a sus seguidores, quienes no solo valoraron sus palabras, sino también la sensibilidad que demostró al recordar a una perra que fue parte de su vida.

Es por esta razón que Cande Tinelli no dejó pasar la oportunidad de agradecer públicamente las palabras de su exesposo. "Gracias infinitas por todo el amor que le diste, la paciencia, los apodos, las risas, los mimos, los paseos, los abrazos, las canciones, todo", respondió la influencer el posteo de Coti y añadió: “Te amó mucho y vos a ella. Gracias por entregarle tu amor, en el estado más puro. Fuiste un gran papá canino. Tengo en mi corazón el mejor recuerdo por siempre”.

Coti Sorokin y Cande Tinelli//Instagram

Para Cande Tienlli, Linda fue mucho más que una mascota: fue una compañera, una amiga y un miembro más de la familia. La forma en que Coti Sorokin expresó su amor y respeto hacia ella refleja cuánto significó la can en la vida de ambos y también, la conexión entre ellos más allá del quiebre en la pareja.