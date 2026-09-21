Entramos al living de Cande Tinelli: cuadros XL, estética warm minimalism y detalles que lo hacen único

Cande Tinelli continúa definiendo cada rincón de su hogar con incorporaciones que acompañan la estética que viene construyendo desde hace tiempo. En esta oportunidad, una modificación puntual en el living de la propiedad permitió descubrir nuevos detalles que completan la identidad del espacio. El conjunto mantiene la armonía que caracteriza a la ambientación de la casa y deja ver cómo pequeños cambios pueden renovar por completo la percepción de un ambiente.

La nueva incorporación de Cande Tinelli que renovó la estética de su living

Cande Tinelli volvió a mostrar una parte de su hogar y dejó ver una de las últimas incorporaciones a la decoración de su living. A través de una historia compartida en sus redes sociales, la influencer exhibió dos cuadros XL con imágenes de sus caballos que rápidamente se convirtieron en protagonistas del ambiente. La elección de estas piezas reafirma una estética que viene construyendo desde hace tiempo, donde el diseño contemporáneo convive con objetos que representan su personalidad.

Cande Tinelli

Este ambiente de su residencia se desarrolla sobre una base de tonos neutros que aporta equilibrio y continuidad visual. Las paredes en una gama clara y el piso de madera en tonalidades cálidas crean un marco sereno que permite destacar cada uno de los elementos decorativos sin sobrecargar el espacio. La combinación genera una atmósfera armónica donde predominan la simpleza y la funcionalidad.

Sin dudas, el foco principal está puesto en las nuevas obras de arte que decoran una de las paredes centrales. Se trata de dos cuadros XL en blanco y negro que retratan el perfil de caballos ubicados uno frente al otro. El tamaño de las piezas y sus marcos negros generan un importante impacto visual, convirtiéndolos en el centro de atención apenas se ingresa al ambiente. Esta incorporación refuerza el gusto de Cande Tinelli por estos animales; cabe destacar que desde chica practica equitación, donde ya ganó varios premios.

Los cuadros XL del living de Cande Tinelli

Debajo de las obras se encuentra un amplio sofá de terciopelo beige que acompaña la misma línea cromática del entorno. De diseño limpio y contemporáneo, la pieza se complementa con una selección de almohadones de diferentes tamaños y texturas. Tonos crema, beige, rosa empolvado y marrón oscuro se combinan en este sector de la casa de la hija de Marcelo Tinelli para aportar mayor sensación de confort.

Arte, iluminación y estilo warm minimalism en cada rincón del living de Cande Tinelli

Más allá de los nuevos cuadros que sumó Cande Tinelli, el living refleja una marcada inspiración en la tendencia warm minimalism, un estilo que busca equilibrar la estética minimalista con materiales acogedores y detalles que aportan personalidad. En lugar de priorizar únicamente líneas puras y espacios despejados, la premisa se centra en incorporar piezas decorativas y colores suaves que generen una sensación de calidez.

Cande Tinelli

La iluminación también juega un papel importante dentro de la composición. Entre los elementos más llamativos aparece una lámpara de pie con pantalla esférica de acabado metálico que aporta una impronta moderna. A ella se suma una lámpara de papel de inspiración retro, un objeto que contribuye a suavizar el conjunto. La combinación de ambos diseños permite equilibrar distintas influencias decorativas dentro de un mismo espacio.

Otro de los aspectos que define el living de Cande Tinelli es la presencia de materiales naturales y texturas cuidadosamente integradas. Una alfombra en tonos claros delimita el área principal y aporta una dosis extra de confort visual. Los nuevos cuadros XL se suman a este espacio que combina diseño contemporáneo, influencias retro y una atmósfera cálida, consolidando un estilo personal que encuentra en los pequeños detalles una de sus principales características.

Cande Tinelli

Cande Tinelli continúa incorporando elementos que se integran a la estética general de su hogar y mantienen una línea decorativa basada en tonos neutros, texturas suaves y piezas de gran presencia visual. Las nuevas incorporaciones se suman a un ambiente donde cada detalle acompaña una propuesta que combina arte, materiales cálidos e iluminación cuidadosamente seleccionada, consolidando la identidad de uno de los espacios más representativos de su casa.

VDV