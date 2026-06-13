Así es el exclusivo gimnasio que Wanda Nara instaló en su casa: máquinas modernas, pesas y espejo XL

Wanda Nara tiene acostumbrados a sus más de 17,6 millones de seguidores a compartir exclusivos room tours de su mansión en Nordelta. En esta oportunidad, mostró su lujoso gimnasio privado, un espacio diseñado para priorizar el bienestar, la comodidad y la exclusividad, con todas las prestaciones necesarias para entrenar sin salir de casa. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió postales que generaron la inmediata reacción de su comunidad digital.

El exclusivo gimnasio de Wanda Nara en Nordelta

Una vez más, Wanda Nara dejó boquiabiertos a quienes siguen cada detalle de su vida. Luego de presentar su nueva adquisición vehicular, la mediática abrió las puertas de otro de los rincones más exclusivos de su casa en Nordelta: su gimnasio privado. Diseñado para combinar confort, funcionalidad y lujo, el espacio cuenta con equipamiento de primer nivel y todas las comodidades necesarias para entrenar sin salir de casa.

El gimnasio de Wanda Nara | Instagram

En las postales que deslizó en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, se puede observar un espacio con máquinas modernas para tonificar, fortalecer y trabajar la musculatura, entre ellas una cinta de correr, rack de sentadillas y abdominales, una elíptica, una estación de poleas multifunción y diversos equipos de musculación, además de un sector destinado al entrenamiento funcional.

Asimismo, cuenta con un amplio ventanal espejado que permite un abundante ingreso de luz durante el día, pero cuidando la privacidad de la familia. Por la noche, en tanto, el vidrio adquiere un efecto reflectante que funciona como un espejo desde el interior, aportando amplitud y sofisticación al ambiente.

Otro de los aspectos más relevantes del gym es la presencia de un espejo XL que se extiende a lo largo de una de las paredes. Además de aportar luminosidad, este elemento resulta fundamental durante las rutinas de entrenamiento, ya que permite controlar la postura y la ejecución de los ejercicios, combinando funcionalidad y diseño en un mismo espacio. El mismo está enmarcado por un recuadro de madera marrón clara, en sintonía con el color de la pared central, mientras que también tiene incorporadas luces cálidas que brindan un guiño de intimidad y romanticismo.

El gimnasio de Wanda Nara | Instagram

El diseño top del gym de Wanda Nara

El gimnasio de Wanda Nara presenta un diseño moderno, minimalista y de estilo premium, en sintonía con las últimas tendencias de interiorismo de residencias de alta gama. Predomina una paleta de colores neutros, con tonos negros, grises y beige claro que aportan una estética elegante y sofisticada. A su vez, el piso símil madera en tonalidades claras suma calidez al ambiente y genera un atractivo contraste con el equipamiento deportivo oscuro, logrando un equilibrio entre funcionalidad y diseño.

La iluminación cálida refuerza la sensación de confort y exclusividad, creando una atmósfera acogedora que se diferencia de los gimnasios tradicionales. Por su parte, el equipamiento se encuentra distribuido de manera estratégica y ordenada, permitiendo optimizar el espacio sin sobrecargar el ambiente. La menor de las hermanas Nara, en tanto, combinó estas panorámicas con dos selfies que la muestran visiblemente exhausta luego de terminar su rutina de entrenamiento.

El gimnasio de Wanda Nara | Instagram

Una vez más, Wanda Nara abrió las puertas de su intimidad y mostró uno de los espacios más utilizados de su hogar: su exclusivo gimnasio privado. Con cada detalle cuidadosamente pensado, el ambiente refleja el confort, el lujo y la sofisticación que caracterizan su estilo de vida. Así, la empresaria volvió a dar una muestra de la ostentosa vida que lleva en su mansión de Nordelta, rodeada de comodidades y espacios diseñados para disfrutar al máximo del bienestar sin salir de su hogar