De Araceli González y Cecilia Roth a Juliana Gattas y Marcela Kloosterboer: todos los looks de una especial noche de teatro

Araceli González, Cecilia Roth, Juliana Gattas y Marcela Kloosterboer asistieron, entre varias figuras destacadas del espectáculo, para disfrutar una noche de teatro. La alfombra roja marcó uno de los momentos más esperados de la velada, en un evento que combinó cultura y moda en un mismo escenario. Los looks elegidos reflejaron la estética del evento, convirtiéndose en un recorrido repleto de propuestas para destacar.

Los looks que marcaron una noche dedicada al teatro: De Araceli González y Cecilia Roth a Juliana Gattas y Marcela Kloosterboer

Adrián Suar presentó su nueva obra en una función que convocó a una gran cantidad de celebridades. La noche se convirtió en un punto de encuentro donde actores, productores y referentes del medio se dieron cita para acompañar este estreno. Sottovoce protagonizada por Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vegaes, es una comedia que sigue a Sebastián y Claudio, primos y socios que están a punto de vender una empresa textil heredada, pero lo que promete ser el mejor día de sus vidas se transforma en una noche caótica.

El estreno de su obra reunió a reconocidas figuras del espectáculo argentino; entre ellas, Araceli González asistió junto a sus hijos para acompañar al productor. Su look se destacó por un abrigo largo beige con terminaciones de piel en cuello, puños y frente. El conjunto se completó con botas al tono, logrando una propuesta chanhera y abrigada. El estilismo puso el foco en la textura de la prenda y en la armonía cromática, transmitiendo una imagen cuidada.

Araceli González

Durante el evento, se vio a Juliana Gattas con un estilo relajado, compuesto por una blusa abuchonada en color claro a la que sumó jeans azules y zapatos marrones. El detalle de las medias rojas visibles introdujo un contraste inesperado, aportando personalidad.

Juliana Gattas

Cecilia Roth llegó al teatro con un look elegante y moderno, formado por una falda negra a la rodilla, una blusa de encaje negro con transparencias y un blazer al tono. Los zapatos negros completaron la propuesta, que se mantuvo dentro de una estética formal.

Cecilia Roth

En la llegada al teatro, Marcela Kloosterboer combinó un blazer de terciopelo verde oscuro con un top de lentejuelas verdes con escote cerrado. Además, eligió sumar un pantalón de corte recto que acompañó su estilo.

Marcela Kloosterboer

También asistió Julieta Nair Calvo, quien optó por un atuendo monocromático en negro. La actriz combinó un conjunto de mangas largas y escote cruzado con un sobretodo con doble abotonado.

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco se distinguió en Sottovoce con un tapado largo de estampado animal print, ajustado con un cinturón de hebilla circular. El conjunto negro funcionó como base neutra, mientras que el clutch pequeño aportó practicidad. El abrigo fue la pieza principal del estilismo, pensado para resaltar.

Karina Mazzocco

Por su parte, Julieta Díaz eligió un traje oversize en tono gris oscuro, acompañado por una polera negra con detalles de volados en las mangas. El estilismo jugó con proporciones relajadas dentro de un marco elegante.

Julieta Díaz

Quien no faltó para felicitar a Adrián Suar y acompañarlo en este nuevo momento fue Rocío Robles. La pareja del actor eligió en esta ocasión un conjunto negro de blazer y pantalón recto, acompañado de zapatos al tono. La silueta clásica y la sobriedad del estilismo de la periodista transmitieron formalidad y elegancia, destacándose por los detalles de su escote, una elección ideal para salidas nocturnas.

Rocío Robles

Además, Andrea Frigerio eligió un look total black cargado de tendencias, con un pantalón de terciopelo junto a un top de lentejuelas que le dieron una impronta personal al atuendo. Lo completó con un sobretodo a juego y un clutch que mantuvo la estética de la velada.

Andrea Frigerio

Benjamín Rojas asistió con una camisa de terciopelo negro combinada con un pantalón oscuro. Su elección para el estreno de la obra de Adrián Suar dejó en claro su impronta personal.

Benjamín Rojas

Entre las parejas que asistieron al evento se pudo ver a Abel Pintos con Mora Calabrese. El músico se declinó por una chaqueta gris, pantalón negro y zapatillas negras, sosteniendo gafas como accesorio. La empresaria eligió un blazer negro, con una blusa blanca y jean, manteniendo su estilo.

Abel Pintos yMora Calabrese

Por su parte, Nico Vázquez dijo presente con blazer gris, remera negra y pantalón oscuro. Lo acompañó su pareja, Dai Fernández, quien eligió un tapado de cuero negro, blusa blanca y falda negra, completando el conjunto con botas altas.

Nico Vázquez y Dai Fernández

Martín Bossi asistió al estreno de Sottovoce con un pantalón de vestir estilo oxford en tono gris claro, acompañado por una polera negra y el saco de un traje en el mismo tono. El estilismo mantuvo una estética cuidada y prolija.

Martín Bossi

La presencia de Guillermo Francella se destacó con un look clásico que marcó la velada. El actor se presentó con un pantalón de vestir recto, una polera en tono chocolate y una bufanda a juego. El sobretodo gris claro con diseño completó el conjunto, logrando una propuesta sobria y equilibrada.

Guillermo Francella

El estreno de Sottovoce, la nueva obra de Adrián Suar, reunió a destacadas figuras del espectáculo argentino; entre ellas destacaron Araceli González, Cecilia Roth, Juliana Gattas. Cada uno de los invitados mostró propuestas distintas marcadas por personalidad, desde la sobriedad monocromática hasta la tendencia del animal print. La noche se consolidó como un espacio donde moda y cultura se encontraron en un mismo escenario.

Fotos: Prensa Sottovoce