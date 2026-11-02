De Adrián Suar y Rocío Robles a Zaira Nara y Dalma Maradona: Los famosos palpitaron el superclásico desde la Bombonera

Adrián Suar y Rocío Robles, Zaira Nara, Dalma Maradona y Pampita estuvieron entre los famosos que asistieron al Superclásico del domingo 1 de noviembre en La Bombonera. Las publicaciones combinaron salidas familiares, una selfie de pareja y el regreso a un palco asociado con Diego Maradona, con gestos de complicidad registrados desde diferentes sectores. Cada figura compartió su propia experiencia, a través de fotografías e historias de Instagram.

El encuentro entre Boca y River convocó a miles de espectadores, con un recibimiento marcado por el fervor xeneize. Las celebridades eligieron enfoques diferentes para sus publicaciones: algunas mostraron lo que sucedía alrededor del campo y otras prefirieron fotografiarse con sus acompañantes, sin perder de vista la expectativa previa al inicio. El material alternó accesos exteriores con tomas cercanas desde las localidades.

Zaira Nara con Viggo y la salida de Adrián Suar y Rocío Robles

Zaira Nara posó junto a Viggo, su único hijo varón, delante de la fachada azul y amarilla del estadio. La modelo llevó una camiseta tradicional de Boca, campera amplia, jeans y gorra, además de anteojos oscuros; el niño eligió una casaca alternativa de líneas finas, acompañada por zapatillas deportivas. Sonrientes y tomados de la mano, quedaron retratados en la explanada con varios vehículos estacionados a sus espaldas.

Zaira Nara posó con su hijo Viggo frente al estadio, ambos vestidos con los colores de Boca.

El pequeño es el menor de los dos hijos que la conductora tuvo con Jakob von Plessen y tiene una hermana mayor, Malaika. La publicación incluía una etiqueta a la cuenta oficial del club, con la estructura exterior del edificio como fondo. Su mamá levantó un brazo hacia lo alto y el chico permaneció a su lado, en una imagen donde también se distinguían las puertas de acceso y personal de seguridad.

Adrián Suar y Rocío Robles compartieron un video grabado desde un sector reservado, donde aparecieron sonrientes y muy cerca del teléfono antes de cambiar el encuadre. Él vestía una campera negra y anteojos de sol; ella, una remera blanca y lentes claros. En los primeros segundos se los ve mirando a cámara, con otros invitados alrededor y parte de las gradas a pocos metros de distancia.

La periodista acompañó la filmación con la frase "Acompañando al bostero", un corazón rojo y una etiqueta al perfil de su novio. Después orientó el celular hacia las bandejas superiores, donde se distinguían paraguas bicolores, brazos levantados y numerosos simpatizantes alentando. La grabación pasó de un primer plano de ambos a una vista de las tribunas, dejando registrado el ambiente que se vivía durante la previa.

Los dos ya conocían ese escenario como plan compartido. En marzo de 2026 asistieron al triunfo 2-0 frente a Instituto, ocasión en la que Juan Román Riquelme los recibió y les obsequió camisetas de la institución, según quedó documentado entonces. Siete meses más tarde regresaron para presenciar el clásico ante River, esta vez con una publicación que incluyó el comentario humorístico de la comunicadora sobre la pasión futbolera de su compañero.

Dalma Maradona y Pampita: una tarde entre recuerdos

Dalma Maradona miró el encuentro desde el histórico palco que había ocupado su padre, Diego Armando Maradona, según las fotografías difundidas durante la jornada. La asistencia de la hija del exfutbolista tuvo un contexto particular: el exdeportista habría cumplido 66 años apenas dos días antes. En otro sector de La Bombonera, Pampita estuvo acompañada por Beltrán Vicuña, con quien compartió una serie de postales.

Una de las historias de la hija del 10 mostraba el mensaje "MODO TERMO" acompañado por un emoji de risa, sobre una imagen de hinchas alentando con las manos en alto. Desde esa ubicación elevada se alcanzaba a ver parte de una enorme bandera xeneize, desplegada por delante de los asistentes. La frase aportó una cuota de humor a la visita y dejó en evidencia el entusiasmo durante el clásico.

Dalma Maradona compartió una imagen del aliento xeneize acompañada por un mensaje divertido.

En otra platea, Pampita compartió una selfie con su hijo adolescente, Beltrán Vicuña, quien se acercó para posar sonriente junto a ella. Los dos miraron hacia el celular, rodeados por banderas y paraguas con los tonos del equipo local, en medio de una multitud que aguardaba el comienzo del partido.

En una toma exterior aparece con los brazos extendidos hacia arriba frente a las instalaciones del club, luciendo jean oscuro y el cabello suelto. Ya habían visto juntos otro Superclásico en noviembre de 2025, cuando los locales ganaron 2-0, por lo que esta nueva visita repitió una experiencia familiar que habían compartido anteriormente. Las fotografías recientes los mostraron sonrientes y cercanos, tanto en los alrededores como entre los espectadores.

Pampita y Beltrán Vicuña compartieron una postal sonriente desde las plateas de La Bombonera.

En lo deportivo, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo a los 27 minutos del primer tiempo, luego de un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa. El gol terminó definiendo una tarde que había comenzado con un importante despliegue en las cabeceras, donde el humo de colores y las banderas acompañaron el ingreso de los futbolistas.

Adrián Suar, Rocío Robles, Zaira Nara, Dalma Maradona y Pampita coincidieron en La Bombonera, aunque cada uno encontró una manera particular de registrar el acontecimiento. Entre el humor de las historias, los recuerdos vinculados con el Diez y las fotografías junto a sus seres queridos, el Superclásico dejó una serie de postales que fueron más allá de lo sucedido dentro de la cancha.