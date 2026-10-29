Zaira Nara dio detalles de su reconciliación con Jakob Von Plessen y los acuerdos de la pareja: "Esto no se toca"

Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a apostar a su historia de amor y a la familia que formaron tiempo atrás. Si bien la presentadora resguardó la situación actual con el padre de sus hijos, en una reciente entrevista se animó a brindar detalles de la reconciliación y los acuerdos de pareja.

Zaira Nara reveló cómo es su vínculo actual con Jakob Von Plessen

Después de estar cuatro años separados, Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron darse una nueva oportunidad, aunque con una modalidad de pareja diferente a la que habían tenido en el pasado. La reconciliación no significó volver a vivir bajo el mismo techo ni cambiar las costumbres que cada uno desarrolló durante el tiempo que estuvieron separados.

La modelo y el empresario son padres de Malaika y Viggo, y en 2022 decidieron ponerle punto final a su relación. Sin embargo, hace pocas semanas, revelaron que están nuevamente juntos. Ahora, la conductora brindó más detalles y aseguró que mantienen acuerdos que priorizan la independencia personal, los viajes y la organización familiar.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen junto a sus hijos en común

Durante una entrevista en Vale cuatro, el ciclo de DGO Stream, Zaira Nara habló sobre las condiciones que establecieron para esta nueva oportunidad que se dieron con Jakob Von Plessen. La conversación surgió cuando Sabrina Rojas le preguntó si alguna vez había pensado en retomar una relación anterior. Con humor, la top model respondió y explicó que el tiempo que pasaron separados con el padre de sus hijos les permitió organizar sus vidas de una manera que hoy no quieren modificar.

“La verdad es que los dos viajamos mucho porque tenemos vidas como muy independientes”, explicó Zaira Nara al aire. Luego, se refirió a la charla que tuvieron antes de retomar la relación y a la decisión de conservar ciertos hábitos: “Con los viajes que tenemos, con la vida que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’”.

De esta manera, la pareja busca mantener los espacios individuales que construyó durante estos años sin dejar de lado el proyecto familiar que comparten. La intención es encontrar un equilibrio entre la relación sentimental, las responsabilidades cotidianas y la crianza de sus hijos, sin renunciar a una organización que ambos consideran beneficiosa.

Por qué Zaira Nara y Jakob Von Plessen no volvieron a convivir

Uno de los aspectos más llamativos de esta reconciliación es que Zaira Nara y Jakob Von Plessen continúan viviendo en casas separadas. Por el momento, la empresaria y el guía de safari en África no tiene planes de volver a compartir un hogar, una decisión que ella vinculó tanto con la independencia que lograron como con la etapa familiar que atraviesan actualmente.

Jakob Von Plessen y Zaira Nara

En este sentido, durante la entrevista, Zaira Nara reflexionó sobre cómo cambian las necesidades de una pareja a medida que crecen los hijos. Para ella, compartir la casa suele ser una parte fundamental de la vida en común cuando hay bebés o chicos muy pequeños, ya que la rutina y los cuidados cotidianos hacen que la convivencia resulte casi inevitable. Sin embargo, considera que su situación actual les permite pensar el vínculo desde otra perspectiva.

“Creo que la convivencia en una pareja es fundamental y casi que te diría que es imposible de evitar cuando tenés bebés muy chiquitos”, sostuvo. Por otro lado, describió la dinámica que mantienen actualmente con una comparación que despertó risas en el estudio. “Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos”, comentó. Y agregó divertida: “Si llora Viggo… Menos mal que lo puedo retar”.

Así, Zaira Nara dio detalles de su reconciliación con Jakob Von Plessen y los acuerdos de la pareja. La hermana de Wanda dejó en claro que esta vuelta no implica volver exactamente al esquema que tenían antes de separarse y que esta vez priorizan los espacios personales de cada uno.