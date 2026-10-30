66 años de Diego Armando Maradona: Dalma compartió cuál es su deseo de cumpleaños para su papá

Dalma Maradona recordó a su papá Diego Maradona en el día que hubiera cumplido 66 años y expresó un deseo muy especial. Mediante un posteo en sus redes, la heredera del Diez abrió su corazón y lo recordó con un sentido mensaje.

El desgarrador mensaje de Dalma Maradona a Diego en su cumpleaños: "Yo te extraño cada día más"

Este 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 66 años y, como cada año, la fecha se convirtió en una oportunidad para recordarlo y homenajearlo. En esta ocasión, su hija Dalma compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde expresó cuánto extraña a su papá y volvió a manifestar su deseo de que se haga justicia por su muerte.

"Es mentira que con el tiempo duele menos... Yo te extraño cada día más...", comenzó la actriz en una publicación de Instagram que acompañó con una tierna fotografía de cuando era bebé, en brazos del Diez. La madre de Roma y Azul continuó con un mensaje especialmente dedicado al proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por el fallecimiento del exfutbolista.

El posteo de Dalma Maradona dedicado a su padre, Diego Maradona

"¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te merecés", expresó, en una frase que volvió a poner en primer plano el reclamo que mantiene la familia. El posteo incluyó una segunda imagen cargada de recuerdos: Dalma, cuando era pequeña, colocando margaritas en los botines de su papá. Se trata de una de las escenas más dulces y recordadas de su infancia, que la propia artista suele recuperar en distintas oportunidades a través de sus redes sociales.

Además, eligió musicalizar la publicación con Margaritas, la canción que compuso junto a Piru Sáez en homenaje a Diego en 2022, cuando el ídolo hubiera cumplido 62 años. Así, combinó fotografías familiares, música y palabras que reflejaron el amor que siente por su padre y lo mucho que lo extraña.

Cómo sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona

El emotivo mensaje de Dalma Maradona llegó pocos días después de una instancia clave en la causa judicial que investiga la muerte de su padre. El jueves 22 de octubre concluyó el debate oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, luego de seis meses de audiencias y de la presentación de los alegatos de las distintas partes.

En esa última jornada, los jueces resolvieron absolver al médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los siete profesionales de la salud que habían llegado a juicio. Ahora quedaron seis imputados cuya situación todavía debe definirse: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora médica Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

Diego Maradona

El tribunal, integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, anunció que dará a conocer el veredicto el próximo 22 de diciembre de 2026, a las 12. Los magistrados explicaron que necesitan un período de deliberación para analizar la complejidad del caso y el volumen de pruebas reunidas durante el proceso.

De esta manera, este 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 66 años y Dalma compartió que el deseo de cumpleaños para su papá: "Que tengas la justicia que te merecés". Mientras se acerca la fecha del veredicto final de la causa que investiga su muerte, la artista lo recordó con dos tiernas imágenes y unas conmovedoras palabras en su red social.