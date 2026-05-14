Agustín Bernasconi se cansó de los rumores de romance con Wanda Nara: "Quiero aclarar"

Wanda Nara comenzó una nueva etapa en su carrera laboral en los medios de comunicación, lanzándose como actriz. En primer lugar, protagonizando una serie vertical que se estrenó días atrás pero también llega a la pantalla grande que ya se puso en marcha el proyecto con filmaciones en Uruguay. Lo cierto es que en esta faceta tampoco escapa de los rumores sobre su vida privada, ya que ante la presunta ruptura con Martín Migueles se difundió que habría comenzado un romance con su compañero de set, Agustín Bernasconi.

Pero esta vínculo sería un reencuentro entre ellos, quienes habrían tenido una relación en el pasado. Sin embargo, hasta el momento ambos se llamaron a silencio pero sin dejar de mostrarse cercanos en redes sociales, lo que alimentaba estos rumores. Pero fue el propio cantante y acto que decidió ponerle fin a esta "historia".

El descargo de Agustín Bernasconi sobre Wanda Nara

Luego de varios días en los que circulaba rumores de romance, Agustín Bernasconi decidió hablar sobre su situación sentimental, en clara referencia a la vinculación que se le hace con Wanda Nara. Para ello, compartió un descargo en su cuenta de Instagram, en la que fue contundente sobre su presente amoroso.

“Holaa, ¿Cómo andan? Quiero aclarar que no estoy en ningún romance ni nada de lo que se está hablando", expresó el joven. Y agregó: "Estoy en Uruguay feliz grabando una película y preparando música nueva que sale este mes. Lo demás es todo mentira".

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