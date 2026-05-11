La teoría sobre la "separación" de Wanda Nara y Martín Migueles: "Con L-Gante hizo lo mismo"

A menos de un año de romance, Wanda Nara y Martín Migueles fueron protagonistas de diversos rumores de ruptura, pero en las últimas horas se habla de una separación definitiva. La decisión la habrían tomado a finales de marzo, tras regresar a la Argentina de unas vacaciones románticas en Japón, y la información se conoció recientemente.

Sin embargo, esta información fue contrapuesta por Gustavo Méndez, en La mañana con Moria (eltrece) realizando un paralelismo de lo ocurrido en la relación de la conductora con L-Gante y ahora, con Martín Migueles.

¿Wanda Nara actúa una ruptura?

El nombre de Martín Migueles tomó gran repercusión, primero por tratarse de la nueva conquista de Wanda Nara pero luego por estar involucrado en una causa judicial. El empresario junto a Elías Piccirillo , exesposo de Jesica Cirio, es investigado por supuestas coimas vinculadas a las Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para comprar al dólar oficial. La semana pasada, la Justicia accedió al teléfono del novio de la conductora y esto habría generado una gran preocupación en su entorno.

En este contexto, la noche del domingo, Karina Iavícoli en Infama (América) aseguró que Wanda y Migueles se separaron: “Se habrían separado después del viaje a Japón”. Pero se desconocen los motivos y rápidamente surgieron especulaciones sobre este nuevo escenario que enfrentan. Fue Gustavo Méndez quien puso en duda esta ruptura, amparándose en una estrategía que la conductora ya habría aplicado.

"Ella hace correr esta versión, porque ni siquiera es que sale a confirmarla. ¿Por qué creen que ningún periodista serio se hizo eco de esto? Por no es cierto", indicó en A la mañana con Moria. De esta forma, Wanda Nara buscaría alejarse del escándalo juidicial de Migueles. "Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo. Cuando explotó el escándalo subió comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después, estaban en un cuatriciclo en Pinamar", recordó el periodista.

Lo cierto es que a comienzos de mayo, Wanda Nara mostró en Instagram un regalo que recibió de Migueles, mientras ella está filmando su primera película en Uruguay: "Soy muy antigua en el amor”, aseguró. “Mi amor, gracias por cuidarnos a todos y cuidarme a la distancia con todo lo que te amo”. Por ello, la ruptura no habría sido tiempo atrás, sino que recientemente pero se tratan de especulaciones, ya que ni la conductora ni el empresario confirmaron la separación. Por lo pronto, Migueles enfrenta un complicado escenario judicial.