Romina Uhrig reveló el último mensaje que le mandó Thiago Medina previo a su accidente: "Me queda esa sensación fea"

El viernes 12 de septiembre, Thiago Medina tuvo un grave accidente al momento que se trasladaba con su moto y fue embestido por un automóvil. Desde entonces, el ex Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva, con un complicado cuadro de salud. En medio de esta situación, se conoció el rol clave que tuvo Romina Uhrig al momento ser notificada sobre el accidente, siendo la persona que se lo comunicó a la familia de su amigo. Pero además reveló la última conversación que mantuvieron.

Qué contó Romina Uhrig

Thiago Medina se encuentra en un delicado estado de salud, tras sufrir un grave accidente vial. El joven de 22 permanece en terapia intensiva Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y se evalúa realizarle una segunda intervención quirúrgica. Sus seres queridos piden que recen por él y comunican las últimas novedades sobre su salud. En este contexto, Romina Uhrig reveló la conversación que tuvo con su amigo, momentos antes del accidente, y qué sensación tiene al respecto.

La emisión de Gran Hermano (Telefe) del 2022 dejó una de las parejas más emblemáticas: Thiago y Daniela, que conformaron su familia con el nacimiento de sus dos hijas. Pero también, un consolidado grupo de amigos que aún sigue vigente, entre ellos se encuentra Romina Uhrig quien indicó que habló con el joven la noche antes de su accidente.

“Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder”, contó la exdiputada en diálogo con A la Barbarossa (Telefe). De esta manera, Romina dejo en claro que mantienen una estrecha relación.

En este sentido, fue ella la que recibió la notificación del accidente, siendo que desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno le comunicaron lo sucedido al contar con su número telefónico debido a que fue funcionaria de la localidad. “Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago. Ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto”, detalló.

Desde ese momento, Daniela Celis, Romina Uhrig, Juli Poggio y Nacho Castañares se muestran unidos acompañando a Thiago desde las afueras del hospital, brindando su apoyo y rezando por él.